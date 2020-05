¿Sabe cómo está su nivel de ansiedad? Pruébese con este test

“La ansiedad es una reacción corporal que está regulada por aspectos psicológicos. No siempre es mala, debido a que ayuda al organismo a prepararse en situaciones en particular, pero cuando las situaciones no revisten peligro de seguridad, en esas ocasiones es bueno consultar a un profesional”, explicó el experto en psicología clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia, Henry Cerquera Espinosa.

La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran quietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, esta afección es más común de lo que parece y afecta a muchas personas. ¿Es usted una persona con altos niveles de ansiedad?

(Lea también: Revuelo en el Valle del Cauca por presunto ‘cartel de las UCI')



Este test está basado en los criterios diagnósticos del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) para ansiedad generalizada.



Con estas preguntas realizadas por el especialista en psicología clínica podrá hacerse una idea del grado de ansiedad que tiene.



Comparta con sus amigos sus resultados en este #MidaseAVer.

Si le gustó este test, también le recomendamos:

NACIÓN