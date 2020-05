‘En Chocó la situación es más crítica de lo que se imagina’

Jefferson Mena asumió a comienzos de mayo como gobernador encargado de Chocó tras la suspensión de Ariel Palacios, investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en un contrato por más de 2.000 millones de pesos.



En esta entrevista, manifestó que la situación del departamento es crítica y que la región no está preparada para atender la pandemia, por lo que buscará un mes más de cuarentena mientras se consiguen los insumos para preparar la red hospitalaria.



(Le recomendamos: Revuelo en el Valle del Cauca por presunto ‘cartel de las UCI')

¿Cómo encontró al departamento?

La situación es más crítica de lo que uno se imagina. El departamento tiene pocos recursos y sumado a la pandemia causa que los recaudos caigan. En Chocó, prácticamente, los recursos de regalías no existen; me manifestaron que había 16.300 millones de pesos de regalías y me doy cuenta de que a duras penas se superan los 5.000 millones de pesos, con esa cifra es muy poco lo que se puede hacer para prepararse para la emergencia.

Lo que han hecho con el hospital no tiene nombre, es poner en peligro de muerte a los chocoanas, es un desastre FACEBOOK

TWITTER

¿Qué ha pasado con el hospital San Francisco?

Lo que han hecho con el hospital no tiene nombre, es poner en peligro de muerte a los chocoanas, es un desastre. La situación es precaria, el Ministerio de Salud analiza opciones para salvarlo e inyectarle recursos para sobrevivir.



Se buscan maneras de robustecer el hospital, prepararlo para la pandemia y salvarlo de las manos corruptas. Ha sido víctima de un saqueo continuado.



En este momento, Chocó no tiene ni una sola cama UCI en la red pública. La idea es tener 82 respiradores que se convertirán en camas UCI. Estamos trabajando a marcha forzada para tener las instalaciones preparadas, pero hoy no hay nada, necesitamos fortalecerlo.



Si hoy ocurriera el pico de la pandemia, nos veríamos en afugias para atenderla por el saqueo en este hospital.

(Le puede interesar: Tragedia del pueblo perdido de Chocó donde el covid-19 ha sido letal)

Jefferson Mena Sánchez, gobernador encargado del Chocó. Foto: Cortesía Gobernación de Chocó

¿Cómo va el comportamiento de las personas en cuarentena?

No es el mejor. Lo digo con tristeza, acá se vive como si no hubiera pandemia. Esto obedece a la condición social del Chocó, el 80 por ciento de las personas viven de la informalidad, se escudan en que deben conseguir la plata para el mercado, pero se deben concienciar que para trabajar tienen que estar vivos. De nada sirve enfermar y morir. El mejor ejercicio es quedarse en casa. Con el Gobierno Nacional venimos dando ayudas a través de programas con 25.000 millones de pesos y unos 50.000 mercados.

Lo digo con tristeza, acá se vive como si no hubiera pandemia FACEBOOK

TWITTER

¿Va a extender la cuarentena?

Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para extender la cuarentena en el Chocó y extremar medidas para que la gente se quede en casa, asegurando la alimentación de los más necesitados.



Es una decisión que se consultaría con Presidencia. La situación en la cual estamos es que la pandemia llegó un mes después de que se inició la cuarentena en todo el país y ese mes permitirá que el pico se retrase.



Necesitamos hacer tiempo para prepararnos para tener camas UCI y el sistema adecuado de atención a las personas en estado crítico por covid-19. Vamos a solicitar que se extienda la cuarentena, extremar medidas de seguridad y aplazar el pico para prepararnos mejor.

(Además: La travesía de jóvenes chocoanos para poder recibir clases virtuales)

INS dejó de sacar el número de casos en los municipios Chocó, ¿a qué se debe?

No fue responsabilidad del INS, fue una mala decisión del departamento. Eché para atrás esa decisión, hemos solicitado que todos los municipios sepan cómo están sus zonas y números de infectados. Fue una decisión incorrecta por parte del departamento tomada por el exsecretario de Salud.

¿Qué ha pasado con el caso de Unión Panamericana?

En Unión Panamericana tres de los ocho casos de covid-19 han fallecido, una tasa alta de mortalidad. Es preocupante lo que sucede allí, estamos tomando medidas para monitorear y hacer aislamientos, pero muchos se resisten ha hacerse las pruebas. Trabajamos de la mano con la Alcaldía para fortalecer al municipio y prestar un mejor servicio de salud.

En Unión Panamericana viven cerca de 10.000 habitantes. Alcaldía realiza constantes jornadas de desinfección. Foto: Alcaldía de Unión Panamericana

En la última semana hubo un aumento significativo en casos, ¿a qué se debe?

Hoy tenemos 154 casos en Chocó, se debe a la desobediencia ciudadana. También necesitamos tomar más pruebas para hacer el ejercicio apropiado que refleje cuál es la realidad de la enfermedad en el departamento. Nuestros resultamos los mandamos al INS, en Bogotá, y se trabaja para que la Universidad Tecnológica del Chocó tenga su propio laboratorio y ser eficientes.



El virus se ha empezado a expandir, hay casos en Itsmina, Bahía Solano y Condoto. Estamos haciendo cerco epidemiológico y trabajando con las alcaldías para tomar medidas.

(Le sugerimos leer: Desgarrador relato de vendedora chocoana en quiebra por la cuarentena)

Habla de siete hallazgos de corrupción, ¿cuáles son estos?

Hay de todo. Desde obras que se hacen sin contratación, una cosa que es aberrante. Hay obras que dicen que las van a entregar y no sé qué fue lo que se contrató.



Envié esos casos a los entes competentes para que realicen la investigación. También hay empresas que trabajan sin contratación.



En la lavandería del hospital hay máquinas caseras que no están a la altura para este servicio. Las autoridades competentes deben investigar.



NACIÓN