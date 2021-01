¿Habrá cuarentena estricta, como la de Bogotá, en otras ciudades?

La decisión de la alcaldía de Bogotá de decretar cuarentena en tres de sus localidades abrió el debate sobre si es necesario que en otras ciudades del país se aplique la misma medida.



Y es que en los últimos días se han presentado los mayores niveles de contagios en cuanto a casos positivos diarios. Por ejemplo, el 31 de diciembre fueron 16.314 nuevos casos, lo que lo convirtió en el día con mayores positivos desde que comenzó la pandemia.



Sin embargo, en las principales ciudades del país no se ha considerado volver a una cuarentena estricta, pues desde la tercera semana de diciembre se tomaron medidas como el toque de queda nocturno y el pico y cédula para evitar un aumento acelerado del covid-19.



Además, en ciudades como Medellín, Cali, Ibagué y Cúcuta, se realizaron toques de queda continuos desde la noche del 31 de diciembre hasta el domingo 3 de enero.



En el caso de Medellín y Antioquia aún no se ha hablado de una posible cuarentena como las que se vivieron en marzo y abril del 2020.



Sin embargo, las autoridades se reunirán esta semana para evaluar cuáles medidas se decretarán con el fin de evitar que sigan aumentando los casos positivos. El departamento ajustó este domingo 7.315 casos activos.



Por ahora, en la capital paisa se amplió la medida del pico y cédula teniendo en cuenta los días pares e impares y el último número de la cédula. Pero no hay toque de queda ni en Medellín ni en los otros municipios.



En el caso de Cali y el Valle del Cauca el toque de queda y la ley seca terminaron este domingo. Sin embargo, se estudia prolongar las medidas y en las próximas horas se conocerían los detalles.

El Medellín también hubo toque de queda prolongado durante el fin de semana. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona

Pero sobre cuarentenas estrictas, ninguna autoridad lo ha manifestado.



Por el momento sigue vigente el pico y cédula por pares e impares, para el abastecimiento de víveres y medicamentos.



En Cali hay una preocupación por el elevado número de muertes por covid-19 que se han presentado en los últimos días. De hecho, desde hace cinco meses no se veían esos niveles de muertes.



En el Valle del Cauca el miércoles 30 de diciembre se registraron 42 muertes y 1.067 nuevos casos. De los decesos se reportaron en Cali fueron 24 muertes, en Cartago (5), Tuluá (2) y de a una en Yumbo, San Pedro, El Cerrito, Palmira, Jamundí, Buga, Buenaventura, Roldanillo, Sevilla, Trujillo y Ulloa.



La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, no considera volver a la cuarentena parcial o total en la ciudad.



El secretario de Salud, Humberto Mendoza, explicó a EL TIEMPO las razones por las que no se toman medidas de cuarentena en la capital del Atlántico, donde se registran 2.108 casos activos y 1.907 fallecidos por coronavirus.



“La seroprevalencia a octubre 14, la proporción de casos positivos en 16 por ciento en diciembre, los usos hospitalarios estables en 42 por ciento de disponibilidad de UCI con usos de residentes Barranquilla del 34 por ciento y la letalidad controlada”, justificó el funcionario.



Mendoza recordó que esta ciudad va para cuatro meses “adelante respecto al resto del país” en la pandemia covid. “Eso también explica esos indicadores”, agregó.



Santander, por su parte, seguirá con la medida del toque de queda nocturno, que ha funcionado durante varios meses en el departamento. Pero hasta el momento no se ha considerado esta restricción.



Por ahora solo se estableció toque de queda total durante el puente de Reyes.

Aspecto de la Circunvalar en Barranquilla durante el toque de queda de Navidad. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Cúcuta ha tenido toque de queda nocturno desde mediados de diciembre, y el fin de semana que pasó tuvo toque de queda total. Las autoridades estudian si las mismas restricciones de movilidad se aplicarán para el fin de semana del 9, 10 y 11 de enero.



En Ibagué, donde hay preocupación por camas UCI, la alcaldía informó este lunes que habrá confinamiento en la ciudad desde las 8 p. m. del viernes 8 de enero hasta las 5 a. m. del domingo 10 de enero.



"Esto va sumado a la ley seca. Se va a prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y se van a hacer los controles respectivos", indicó el alcalde de la capital del Tolima.



En cuanto al Eje Cafetero, en Risaralda también se contempla fortalecer el toque de queda y pico y cédula que está vigente. En esta ciudad algunos pacientes UCI están siendo trasladados al Valle del Cauca y a Caldas porque no hay camas.



Las ciudades, por ahora, le siguen apostando a fortalecer las medidas que vienen aplicando y no consideran necesaria un confinamiento.



