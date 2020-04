Con Esmad escoltan sepelio de bebé en La Guajira

En San Juan del Cesar, sur de La Guajira, las autoridades recurrieron al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, para sepultar a una menor indígena de etnia Wiwa, de ochos meses de nacida, que murió de infección respiratoria.



Su caso fue tratado como paciente de Covid-19, lo que generó preocupación y alteración entre los habitantes de esta población, quienes se oponían al procedimiento, pidiendo que su cuerpo fuera cremado para evitar posibles contagios.

Las autoridades requirieron de la presencia del Esmad, luego de que la comunidad se opusiera al procedimiento y cerrara todas las vías de acceso que conducen hacia el cementerio local.



En un segundo intento de oposición fue necesario concertar con la comunidad.

Creo que es más temor por el posible diagnóstico, no está confirmado y es posible que no se trate de coronavirus. Esta es una época en la que va a aumentar el número de infecciones respiratorias... FACEBOOK

TWITTER

La menor, proveniente del sector de Potrerito, en zona rural de San Juan den Cesar, estuvo recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos de Gyomedical, que opera en las instalaciones del hospital en donde la pequeña falleció.



Previo a su deceso se le practicó la prueba para constatar si era paciente de coronavirus.



De acuerdo al señalado por la directora del Hospital San Rafael Eliana Mendoza, madre e hija llegaron al centro con una infección respiratoria.



Siguiendo el protocolo, estas enfermedades son manejadas como si fueran Covid-19.



De tal manera que a madre e hija se les hizo la recolección de las muestras y el aislamiento.



Los resultados aún no se conocen y la madre del menor sigue hospitalizada.



“Creo que es más temor por el posible diagnóstico, no está confirmado y es posible que no se trate de coronavirus. Esta es una época en la que va a aumentar el número de infecciones respiratorias de toda clase, por influenza, coronavirus y hasta tuberculosis. En el área de la Sierra Nevada, es muy frecuente en las comunidades indígenas tener casos de tuberculosis pulmonar y se deben manejar también de manera aislada”, sostuvo Mendoza.

Según el mandatario, se cumplió con las directrices del ministerio para el manejo, traslado y disposición de cadáver por Covid-19. Foto: archivo particular

En un principio las autoridades intentaron sepultar a la menor la noche del lunes tras considerarlo un tema de urgencia con todos los protocolos de bioseguridad, lo que alertó a los habitantes de los barrios La Floresta y Manzanares, aledaños al camposanto. Por lo que debieron remitir al menor a la morgue.



“No se pudo hacer la cristiana sepultura porque la comunidad en su gran mayoría se levantó a esa hora e hicieron toda la oposición necesaria, violando el aislamiento preventivo y la normatividad se acercaron hacia el equipo, inclusive intentando actuar sobre la Policía. No nos permitieron acceder al cementerio central del municipio”, indicó el alcalde Álvaro Díaz.



Según el mandatario, se cumplió con las directrices del ministerio para el manejo, traslado y disposición de cadáver por Covid-19, en el que se obliga a que la disposición final de estos cadáveres se realice por cremación, pero cuando no se cuente con estas instalaciones en el lugar donde ocurrió el suceso, se hará inhumación en bóveda individualizada, como en efecto de hizo.





ELIANA MEJÏA OSPINO

Especial para EL TIEMPO

Riohacha