Así es Mandela, el barrio de Cartagena escenario de fiesta clandestina

Después de 36 horas, la Policía Nacional llegó hasta el barrio de Cartagena que fue escenario de una fiesta clandestina en vía pública, amenizada con champeta y donde se violaron todos los protocolos de seguridad, en medio de la cuarentena por coronavirus.



Los uniformados llegaron hasta el sector Belén, del barrio Nelson Mandela, en los extramuros de la Ciudad Heroica, donde el pasado domingo 12 de julio se llevó a cabo la fiesta masiva, a ritmo de champeta y vallenato, donde se violó la cuarentena y una muchedumbre se tomó las calles .



En un video difundido por redes sociales se observa el carnaval ilegal, donde abunda el licor frente a menores de edad y no hay aislamiento social.

Nelson Mandela hace parte de la lista de 6 barrios de Cartagena que tienen orden de cierre y aislamiento extremo, desde el pasado mes de mayo.



La Ministra del Interior, Alicia Arango, ha señalado que Nelson Mandela, Olaya Herrera, El Pozón, La Esperanza, San Fernando y La María son foco de contagio de la pandemia y requieren medidas extremas.



En medio del festejo indigna ver a menores de edad con tapabocas, mientras los adultos no llevan.



Mientras en las barriadas populares abunda la indisciplina, Cartagena de Indias despierta hoy con 11.181 casos confirmados de coronavirus y 399 personas fallecidas en medio de la pandemia.

Luego de las denuncias en medios de comunicación, las autoridades llegaron hasta el asentamiento popular de la loma de Belén donde habitan comunidades en condición de pobreza extrema y donde la pandemia golpea con más de un centenar de casos.



“Allí se buscaron a varias personas involucradas en esta fiesta clandestina y se procedió a imponerles comparendos a la luz del código de convivencia y seguridad ciudadana, con el propósito de enviar el mensaje de que todas las actividades que estén por fuera de los decretos nacionales y distritales serán objeto por parte de la institución de Policía”, señaló el general Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Pero el alto oficial fue más allá y aseguró que “las personas que fueron sorprendidas en este acto que viola todas las medidas sanitarias, se estudiará la posibilidad de ser presentados ante la Fiscalía General de la Nación”.

Pobreza extrema y altas cifras de contagio

Nelson Mandela no hace parte de los catálogos internacionales de turismo, donde Cartagena brilla mágica y esplendida. Esta comunidad está ubicada a dos horas del pomposo Centro histórico. También está lejos de la inversión social en educación, salud, vías y servicios públicos, en una de las ciudades más desiguales del país.



“Mandela es uno de los focos de infección más altos que tiene la ciudad, al igual que Olaya Herrera y el Pozón”, dice un integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio, que pide la reserva de su nombre.



Esta zona de la ciudad hoy carece de un hospital y el único centro de salud está en el abandono.



“Belén es uno de los sectores más olvidados de Mandela y gran parte de las personas que residen allí no tienen servicios públicos. Es precario”, agrega el líder barrial.



Según la Policía, además de esta fiesta clandestina, hubo 400 eventos masivos más en la ciudad el pasado domingo 12 de julio.

Músico de champeta llama a respetar la cuarentena pero justifica la fiesta

En un principio la policía negó que la fiesta se hubiera presentado en Cartagena e intentaron desviar la atención hacia la ciudad de Barranquilla. Pero gracias a un video de la fiesta difundido por el cantante de champeta Zaider las autoridades ubicaron la esquina caliente del carnaval ilegal.



“… no hice la publicación con la intención de incentivar a violentar la cuarentena, ni mucho menos para propagar que salgan a fiestas y se contagien de este renombrado virus. Hice la publicación porque mientras ustedes ven el lado negativo, yo veo como mí gente, en medio de la crisis que estamos viviendo, saca el lado positivo a los problemas y a la vida”, dijo el cantante de champeta, que llamó a sus seguidores a respetar las medidas de salubridad.



En el video se observa a varias personas con el tapabocas en el cuello y sin ningún tipo de aislamiento.



“Y sí, están en la calle, pero todos en las puertas de sus casas, según me dicen los amigos que me enviaron el video. Hay muchos sin Tapabocas, a los que invito con mucho amor a ponerse la 10 y cuidar su salud y la de sus familiares”, agregó el compositor de champeta.



No es la primera vez, en estos 120 días de aislamiento preventivo obligatorio, que los cartageneros protagonizan hechos de indisciplina, como concurridas fiestas, que ponen en riesgo la vida de las comunidades.

