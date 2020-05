Alcalde en Magdalena no quiere dar mercado a abuelito que lo critica

El alcalde del municipio de Tenerife, Magdalena, Freddy Ramos indignó con declaraciones en las que tajantemente le dijo a un ciudadano de 60 años de la localidad que no le entregaría mercados por haberlo criticado públicamente.



El adulto mayor cuestionó al mandatario en una emisora local, al no estar de acuerdo con la elección y metodología en la entrega de ayudas humanitarias que se destinaron para mitigar el impacto económico que está causando la emergencia del Covid-19 en el Magdalena.

El señor, que se identificó como Máximo Charris, dijo que lo habían ignorado en la repartición y que la cantidad de mercado que entregaba el mandatario no alcanzaba para satisfacer las necesidades alimentarias de la comunidad.



"Luego de insistirles, a mi casa llegaron y entregaron una bolsita con unos cuantos productos, el cual rechacé y exigí que me dieran una ayuda digna", indicó el adulto mayor.



Según el denunciante, de un bulto de lo que manda la Gobernación para una sola vivienda sacan seis mercados para igual número de familias, lo cual es insuficiente.



"Le están dando un manejo político a eso", expresó Charris.

La queja del hombre mayor no fue bien recibida por el alcalde Ramos. Foto: archivo particular

Las quejas del hombre mayor no fueron bien recibidas por el alcalde Ramos, quien concedió una entrevista a la misma emisora y expresó que "ahora no le vamos a dar ningún mercado ni del Departamento, ni de la Nación, ni de la Alcaldía".



Aunque el Presidente decretó la cuarentena obligatoria, especialmente para los adultos mayores, el burgomaestre dijo que "este hombre (Máximo Charris) está en condiciones aptas para trabajar, así que más bien lo insto a que salga a trabajar y que se gane un mercado pero con el sudor propio".



Freddy Ramos, manifestó que no permitirá que esta persona señale la labor que viene realizando en el municipio para beneficiar a la población vulnerable e insistió en que hay gente más pobre y necesitada que tiene más derecho sobre las ayudas públicas.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv