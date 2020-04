Cuarentena aceleró entrega voluntaria de fauna silvestre en Huila

Un incremento masivo en la entrega voluntaria de mamíferos, reptiles y aves, fue detectado por las autoridades ambientales del Huila en momentos en que el país cumple la cuarentena o aislamiento obligatorio para frenar la propagación del covid-19.

Tan sólo en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del municipio de Teruel, así como en los Hogares de Paso de Neiva y Pitalito, se han recepcionado y atendido más de 30 animales de la vida silvestre.



De ese número representativo 6 han sido liberados, 5 fallecieron por sus múltiples complicaciones y los otros 19 permanecen en proceso de rehabilitación y recuperación realizada por un grupo de profesionales encabezados por biólogos y médicos veterinarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).



A medida que avanza la cuarentena las cosas mejoran para las especies que han pasado años metidas en jaulas de negocios o casas y los buenos resultados se se observar en el Hogar de Paso del municipio de Pitalito que recibió una veintena de animales entre los que se destacan 2 loros negros (Pionus chalcopterus) una lora frenteamarilla, un perico chocolatero (Aratinga wagleri) y un mono cariblanco (Cebus albifrons).



También han sido entregados un mono maicero (Sapajus apella) y un zorro cangrejo (Cerdocyon thous).



"En medio de la buena noticia llama la atención el mal estado de salud en el que ha llegado la mayoría de los animales", dijo Osiris Peralta Ardila, profesional de fauna de la CAM.

Recomiendan "no alimentarlos, no interactuar con ellos, dejarlos deambular libremente, no capturarlos y disfrutar de su belleza desde la distancia". Foto: Prensa CAM

Uno de los ejemplos de maltrato es el de un mono cariblanco entregado por la Policía de Carreteras, producto de un decomiso. Presentaba desnutrición severa y sus colmillos habían sido retirados recientemente, lo que le causó afectaciones en sus encías, entre otros problemas en su salud.



Otro caso doloroso es el de un zorro entregado por una comunidad del municipio de Isnos, luego de ser hallado en mal estado debido a que fue victima de un envenenamiento. Pese a las atenciones y primeros auxilios prestados por los veterinarios, el animal no resistió y murió.



La autoridad ambiental del Huila invitó a los ciudadanos a unirse a la campaña ‘Me quedo en casa, pero cuido la vida silvestre’, en la que se recomienda el no contacto con la fauna silvestre que pueda llegar a zonas residenciales.



También se recomendó "no alimentarlos, no interactuar con ellos, dejarlos deambular libremente, no capturarlos y disfrutar de su belleza desde la distancia".

Las siguientes son las líneas de atención de fauna silvestre para que la comunidad haga sus entregas voluntarias y denuncias por tenencia ilegal.

3138863446 dirección territorial norte

313 8863442 Occidente

313 886 3459 y 313 8863453 Centro.



