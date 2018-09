Esto le debe cobrar un taxista si va al aeropuerto de su ciudad

Si usted toma un taxi desde el centro de su ciudad con destino hacia el aeropuerto, la carrera puede oscilar entre los 7.000 pesos hasta los 70.000 pesos.

En ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla, los aeropuertos están ubicados en municipios aledaños, razón que ocasiona que los cobros en las carreras de los taxis hacia estos lugares sean más caros.



Medellín encabeza el listado con el servicio de taxi más oneroso hacia el aeropuerto. La tarifa con destino al José María Córdova, en Rionegro, terminal aéreo que ofrece sus servicios a la capital antioqueña, vale 70 mil pesos, un valor único que estableció la Secretaría de Movilidad desde cualquier punto de esa ciudad.



El segundo puesto se lo lleva el servicio de transporte en Cali. En la capital del Valle se tiene definido que para los desplazamientos en taxi al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, se cobra con taxímetro desde cualquier punto de la ciudad hasta el puente del río Cauca.

Desde ese lugar hasta el aeropuerto hay un cobro fijo de 38.100 pesos; entonces un desplazamiento desde el centro de Cali hasta el terminal aéreo vale alrededor de 60.000 pesos.



En el tercer puesto está en Bucaramanga. En la capital santandereana la carrera de taxi desde y hacia el aeropuerto Palonegro, ubicado en el municipio de Lebrija, tiene una tarifa fija de 32.000 pesos.



A esta tarifa se asemeja la de los taxis en Barranquilla, que ocupa la cuarta posición de este top.



En esta capital está estipulado un recargo de 4.500 pesos para las carreras al aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el vecino municipio de Soledad. Este valor se suma al cobro que marque el taxímetro.



En Barranquilla, no obstante, es común que las tarifas de carreras de taxi se acuerden entre el conductor y el pasajero, muchas veces por debajo de lo estipulado por la ley. Benjamín Bravo, un curtido taxista de la ciudad, asegura que una carrera del Paseo de Bolívar, en pleno centro de La Arenosa, al aeropuerto está entre los 18.000 y 25.000 pesos, pero aclara que ese cobro “se aplica dependiendo el tipo de cliente”.



Bogotá le sigue a Barranquilla en cuanto al cobro de recargo al aeropuerto. La tarifa puede ser de 4.100 pesos para los taxis que no han dado el salto tecnológico con las aplicaciones establecidas por la Secretaría de Movilidad, mientras los vehículos que ya cuentan con estas plataformas cobran 4.400 pesos.



El desplazamiento desde el centro de la capital del país al aeropuerto El Dorado vale unos 25.000 pesos.



La siguiente posición en el escalafón la tiene Pereira, donde el recargo al aeropuerto Matecaña es de 2.200 pesos. Sin embargo, a ese valor hay que sumarle $800 en horas nocturnas y días festivos.



Desde la Plaza de Bolívar de la capital de Risaralda la carrera al aeropuerto cuesta alrededor de 9.500 pesos, valor que ya suma el recargo.



El listado lo cierra Cartagena, en la ciudad amurallada no hay recargos por el servicio al aeropuerto Rafael Núñez, y una carrera desde el Centro Histórico hasta el barrio Crespo, donde está ubicado el terminal aéreo, vale 7.000 pesos.

Top del valor del recargo al aeropuerto

Medellín - Aeropuerto José María Córdova: 70.000 pesos

Cali - Aeropuerto Bonilla Aragón: 38.100 pesos

Bucaramanga - Aeropuerto Palogordo: 32 .000 pesos

Barranquilla - Aeropuerto Ernesto Cortissoz: 4.500 pesos

Bogotá - Aeropuerto El Dorado: 4.100 pesos o 4.400 pesos

Pereira - Aeropuerto Matecaña: 2.200 pesos

Cartagena - Aeropuerto Rafael Núñez: No hay recargo

* Con Información de corresponsales en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y Barranquilla.