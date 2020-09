Por pandemia, valor de peaje para el túnel de La Línea se mantendrá

El túnel de La Línea se inaugurará este viernes 4 de septiembre del 2020 y contará con un paso de peaje para el tránsito entre Armenia e Ibagué.



El tránsito por el proyecto Cruce de la Cordillera Central tendrá dos espacios para el recaudo del peaje. Para quienes viajan desde Armenia a Ibagué y deben pasar por el nuevo túnel de La Línea, cuyo nombre oficial es Darío Echandía, el pago lo deben hacer en el sector conocido como Portal Américas, en jurisdicción de Calarcá (Quindío).



Mientras que quienes viajan desde Ibagué hacia Armenia por la vía tradicional deben pagar su peaje en la zona llamada Portal Bermellón. Según el Instituto Nacional de Vías (Invías), lo que se realizó fue una reubicación de este espacio de recaudo, el cual antes estaba localizado unos kilómetros más allá, cerca de Cajamarca (Tolima).



En cuanto al valor del peaje, Juan Esteban Gil, director del Invías, explicó que en este momento no es oportuno, en medio de la pandemia y la crisis económica, incrementar el costo. "El país no aguanta un incremento en la tarifa del peaje, hoy necesitamos reactivar el turismo y las actividades agrícolas de esta región", manifestó.



De esta manera, los vehículos de Categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla) pagarán 8.800 pesos de servicio.



Los carros de Categoría II (Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes) cancelarán un valor de 9.700 pesos.



Para los Categoría III (vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes), el pago del paso por el peaje es de 20.200 pesos.



Mientras que los Categoría IV (vehículos de carga de cinco ejes) pagarán al paso por el peaje 25.700 pesos. Los Categoría V (vehículos de carga de seis ejes) pagarán 29.000 pesos.



"El año entrante haremos un incremento al peaje en enero o febrero, una tarifa sería para los que van hacia Bogotá y otra para los vienen hacia el Eje Cafetero. En abril cuando tengamos la totalidad de la doble calzada será la misma tarifa para ambos. Este no será el peaje más caro del país’’, señaló Gil.



Cada uno de los dos puntos de recaudo tendrá cuatro estaciones y será electrónico. Adicionalmente, este peaje estará conectado con el centro de control de operación donde se hará seguimiento al funcionamiento de los equipos electromecánicos del túnel de La Línea



Por esta vía, actualmente se movilizan 6.000 vehículos diarios.



‘’Cada vehículo se va ahorrar un dinero, los automóviles entre 70.000 y 80.000 pesos ida y regreso por el Alto de La Línea y las tractomulas entre 150.000 y 170.000 en su tránsito. Son beneficios directos al transporte, el solo hecho de no tener que transitar 21 kilómetros más sobre La Línea representa un ahorro de un galón gasolina’’, añadió Gil respecto al gasto de combustible.

