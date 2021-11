Esto es lo que se puede demorar en agendar una cita para sacar el pasaporte

Sacar el pasaporte en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes planean salir del país.

Debido a la pandemia, se acumularon solicitudes que no fueron procesadas en las gobernaciones por la parálisis que tuvo la expedición de pasaportes entre marzo y septiembre del 2020. Por lo tanto, ahora los tiempos de espera para una cita son de hasta cuatro meses, y la única solución que halla la gente es ir a Bogotá, donde el trámite es manejado directamente por la Cancillería.

Llevo desde septiembre intentando por la página web de la Gobernación de Santander, y nada FACEBOOK

Las quejas en las regiones son constantes. Como en el caso de Juan Marín, un bumangués que lleva más de tres meses intentando sacar cita para su pasaporte. “Llevo desde septiembre intentando por la página web de la Gobernación de Santander, y nada”, dice.



En el caso de la oficina de pasaportes de Santander, los ciudadanos deben agendar una cita a través de la página web, pagar una estampilla y acudir a la oficina en la hora y fecha asignadas para la toma de la foto, y posteriormente se entrega el documento en un lapso no mayor de 4 días.



Camilo Arenas, secretario del Interior de Santander, confirmó que la plataforma no se encuentra habilitada debido a la alta demanda de pasaportes que ocurrió luego de que en septiembre del 2020 volvieran a habilitar el servicio.



"La alta demanda de ciudadanos que buscaban obtener el pasaporte, causó que, durante las primeras semanas de septiembre, la agenda disponible para los meses de septiembre, octubre y noviembre, llegara a su tope máximo, lo que dejó sin posibilidades de cita a quienes deseaban iniciar el trámite del documento y con cierre parcial de la plataforma por más de dos meses", indicó Arenas.



Finalmente, el funcionario señaló que desde este 30 de noviembre se volverá a habilitar la plataforma para agenda la cita para sacar el pasaporte.

Ciudadanos han señalado que pueden tardar hasta cuatro meses las citas que les asignan para hacer los trámites. Foto: Alejandra Rodríguez

En Cali, este incremento de la expedición de pasaportes llegó al 20 por ciento entre los meses de agosto y septiembre, según la Gobernación del Valle del Cauca. Y con este aumento llegaron las demoras.



Al igual que en Santander, el proceso es virtual, pero según versiones de algunos ciudadanos tardan más de un mes en sacar cita, pues el sistema no lo permite antes.



No obstante, la Gobernación explicó que una vez agendada la cita, el proceso presencial tarda entre 5 y 7 minutos. Además, indicaron que en un día se tramitan un promedio de mil documentos.



En Medellín no cambia mucho. Hasta el 11 de noviembre, estaban represados 20.000 trámites, por lo que desde este mes implementaron medidas para agilizarlos.



Según la Gobernación de Antioquia, debido a los protocolos de bioseguridad, solo se pueden asignar 633 citas entre lunes y sábado.



La entidad anunció que en los próximos días abrirán una nueva oficina de pasaportes.

Asimismo, en Barranquilla el trámite también comienza con una cita agendada vía web. Sin embargo, desde hace una semana no hay citas y se vuelven a abrir el miércoles, pero para asignarlas en 2022.



En el caso de Cartagena, los ciudadanos deben ir hasta el municipio de Turbaco para obtener su pasaporte, y ya no hay citas para este año. Además, a la gente la atienden con pico y cédula y las citas están tardando hasta cuatro meses.

La Cancillería inició en Bogotá un plan piloto para acelerar el trámite del pasaporte

Finalmente, por esta alta demanda, la Cancillería anunció una alternativa para agilizar el trámite del pasaporte.



Se trata de un plan piloto que se inicia este 29 de noviembre en Bogotá y consiste en eliminar la cita del trámite e iniciar con el pico y cédula. Los ciudadanos deben acercarse con la documentación requerida a la oficina de acuerdo con el último dígito de su cédula.



La primera semana se atenderá a los usuarios teniendo en cuenta el último dígito de su documento de identidad. El lunes será para los ciudadanos cuya cédula termine en 0 y 1. El martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7, y el viernes, 8 y 9. Si el solicitante es menor de edad, será de acuerdo con el último dígito de la cédula de su acudiente.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Periodista de NACIÓN - EL TIEMPO

En Twitter: @MariasRodriguez