Presunto atentado deja cuatro heridos en Santander de Quilichao, Cauca

Cuatro personas heridas, entre ellas un menor de cuatro años, dejó la detonación de un artefacto explosivo en el sector de La Ladrillera en la vía que de Santander de Quilichao comunica con Caloto, en el norte del Cauca.

(Puede leer: Niña que estaba haciendo mandado fue alcanzada por bala perdida)



Así lo dio a conocer el coronel Jesús Enrique Quintero Rave, comandante del departamento de Policía del Cauca, quien explicó que los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado, cuando miembros de la policía requirieron a una requisa a un vehículo de servicio público.



“Como resultado de este hecho aleve se producen lesiones en cuatro ciudadanos y heridas en un menor de edad que está siendo atendido en el hospital de la localidad y que no reviste gravedad. Repudiamos este tipo de hechos terroristas que no hacen otra cosa que generar temor e inseguridad en nuestra población”, expresó el uniformado.



Por su parte, el secretario de Gobierno de Santander de Quilichao, Iván Carvajal, indicó que la explosión produjo daños materiales en la buseta y agregó que están investigando los móviles.



“Los policías están ilesos, no tenemos ninguna otra afectación, sólo el menor herido”, dijo el funcionario.



(Le recomendamos: Sepultaron en sus casas a indígenas asesinados en Argelia, Cauca)



En la tarde de este sábado se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad para analizar lo ocurrido.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán