¿Sabe los peligros de la droga? Podría estar consumiendo la más dañina

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 fallecieron aproximadamente 450 mil personas a causa de las drogas ilegales en el mundo. Además, desde 2013 Colombia ha aumentado su producción de cocaína, siendo el país más productor de esta droga, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El mismo Observatorio Nacional de Drogas indica que el consumo en Colombia, al igual que en el resto del mundo, está en aumento. La situación no deja de preocupar a las autoridades, pues alertan que una sobredosis de drogas es mortal.

Andrés Olaya, médico toxicólogo y farmacólogo clínico; miembro de la Asociación Colombiana de Farmacología Clínica (ACOFACLI) y profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS); explica cómo funcionan estas drogas en el cuerpo y cuáles son las urgencias más atendidas por sobredosis.



“Las drogas afectan las conexiones neuronales, la neurotransmisión. Estas drogas las clasificamos en tres tipos: estimulantes, depresoras y alucinatorias. Cada una ocasiona una reacción diferente en el cerebro, pero todas tienen en común el hecho de liberar dopamina, la sustancia del placer, esto es lo que hace que la gente caiga en la adicción”, manifiesta Olaya.



El toxicólogo también afirma que, en sus años de experiencia, las sobredosis más comunes por las que se atienden emergencias son por cocaína, heroína, alcohol. Sin embargo, ya están siendo muy comunes las emergencias por drogas sintéticas como el éxtasis y también por la marihuana. Además, resaltó que las sustancias más adictivas son la heroína y sus derivados, y recientemente se ha comprobado que el basuco (un derivado de la cocaína) es altamente adictivo.

“La adicción a estas drogas son muy peligrosas. Basta con solo una sola vez que se consuma la dosis para volverse adicto, la estadística que se maneja, en especial con los opiáceos, es del 70 por ciento de probabilidad”, indicó Olaya.



Además, una vez se es adicto a los opiáceos no se puede salir por pura voluntad, como puede pensarse popularmente. “Estas sustancias, al ser tan adictivas, generan unos síndromes de abstinencia muy severos. Una suspensión abrupta de la sustancia deriva en hipertensión, convulsiones, alteraciones del sistema nervioso central y cardiovascular al punto de llevar a la muerte”, aseguró el doctor Olaya.



El toxicólogo hace la precisión de que toda persona adicta debe buscar apoyo profesional, es lo mejor para su salud. Salud que no solo se ve flagelada por los daños físicos y psíquicos de la droga, si no por las enfermedades relacionadas con ellas.

Olaya diseñó el siguiente test para que usted conozca los peligros del consumo de drogas, con apoyo de datos del Observatorio Nacional de Drogas, de la UNODC y la OMS.

NACIÓN