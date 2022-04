La pesca artesanal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una actividad ancestral propia del pueblo raizal, el cual ha vivido en el territorio aproximadamente desde los 1600 y es el resultado de diversos procesos históricos, sociales y ambientales.

Debido a la importancia de la pesca para el pueblo raizal, es importante conocer cuáles son estas zonas, pues hacen parte de una tradición.



En la actualidad la pesca artesanal desembarcada en San Andrés principalmente proviene de zonas cercanas a la isla: Outside Bank, Southend Bank, Under the Lee, cayo Bolívar, Albuquerque y Far Bank.



Las capturas se realizan empleando técnicas de pesca tradicionales, especialmente línea de mano. De hecho, la línea de mano ha estructurado la pesquería artesanal de San Andrés, correspondiendo a más del 90% de la captura desde 2004, según informó la corporación Coralina.



Sin embargo, tras la pérdida de casi 100.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo ante Nicaragua, a causa del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hay un clima de incertidumbre sobre las políticas de manejo que tendrá esta Nación sobre el recurso marino otorgado.

