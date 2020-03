Por coronavirus piden pasaporte a extranjeros en discotecas de Cali

Además de suspender eventos masivos y cancelar viajes de funcionarios públicos, en diferentes ciudades del país han adoptado medidas particulares para evitar la llegada y una posible expansión del virus.



Hasta este viernes iban 16 infectados en todo el país. Medellín y Bogotá son las ciudades con más casos. Mientras tanto, en Cartagena está el único paciente que presenta complicaciones de salud, una mujer estadounidense de 85 años.

En Cartagena, donde se prohibió el atraque de cruceros y otras embarcaciones, los turistas que violen la cuarentena en los hoteles serán sancionados y en el transporte masivo no se podrá movilizar a personas de pie para evitar aglomeraciones.



El plan del Distrito para controlar los tumultos en el Transcaribe consta de un grupo de funcionarios que harán vigilancia y pedagogía en cada una de las estaciones de la ciudad, desde la Bodeguita (en el Centro Histórico), hasta Los Ejecutivos y Patio Portal.



Además, las autoridades prohibieron el tránsito de motos con parrillero en el Centro Histórico y zonas turísticas, y se restringió la presencia de vendedores ambulantes.

Adicionalmente, se prohibieron las prácticas deportivas de contacto físico cuerpo a cuerpo.(Le recomendamos: Crece angustia de turistas colombianos del crucero Monarch)

Hay cruceros específicos que viajan con pacientes que aunque no se ha determinado si tienen o no coronavirus, sí hay varios con síntomas respiratorios. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina informó que las discotecas les pedirán a los extranjeros pasaportes para precisar si provienen, sobre todo, de los países en el mundo con las alertas rojas.



Con respecto a actividades como la ciclovía de los domingos, Ospina dijo que no se suspende porque es abierta, está aireada y no se generan concentraciones de personas en un mismo punto.



(Le puede interesar: Universidades, en alerta ante la llegada de covid-19)



En los colegios, el alcalde Ospina indicó que las clases siguen, pero si hay casos sospechosos, se tomarán medidas con el respectivo aislamiento. En las 91 instituciones educativas públicas de la capital del Valle del Cauca enseñan prevención del covid-19 con una canción.



En cuanto a las universidades, la del Valle, Autónoma de Occidente y Javeriana de Cali tomaron medidas similares, en las cuales también se aconsejan actividades a través de plataformas virtuales para evitar el contacto físico. No obstante, en los tres estamentos acordaron que las clases continuarán con absoluta normalidad.

Recuperemos la oración en casa, en familia, en el sitio donde estemos porque Dios siempre escucha a sus hijos FACEBOOK

TWITTER

En Buga, donde está aislado un hombre que contrajo el virus, la Alcaldía ordenó suspender todas las reuniones sociales, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, religiosas, cívicas y políticas.



La tradicional ceremonia religiosa de sanación, la cual se realizaba de forma campal todos los días 14 de cada mes, se realizó ayer de forma privada.



La misa se transmitió por el canal regional Telepacífico, como otra de las medidas, pensando en los feligreses de otras ciudades que solían atiborrar la Basílica para esta fecha.



(Lea también: Lo que se sabe sobre el estado de hermanas con coronavirus en Neiva)



Además, el camerín del Milagroso de Buga fue cerrado, cuando en tiempos normales permanece abierto para las visitas de los fieles.



“Todos tenemos que colaborar y entender que la mejor vacuna está en nuestras manos. También como ciudadanos colombianos y preocupados por esta situación mundial, acatamos con el cierre de la Basílica. Esperamos que se pueda abrir antes del 30 de mayo, pero ya está con sus puertas cerradas”, dijo el rector de la Basílica, sacerdote Ramiro Bustamante.



El prelado añadió que es el momento de recuperar “la oración en casa, en familia, en el sitio donde estemos porque Dios siempre escucha a sus hijos”.

Algunos fieles llegan con tapabocas a la Basílica de Buga. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por otro lado, en Antioquia los alcaldes del valle de Aburrá decidieron levantar el Pico y placa por unos días. Este fin de semana no hubo medidas restrictivas para ningún vehículo y mañana las ciudades retornarán al Pico y placa habitual de este semestre (el de 4 dígitos).



De acuerdo con al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se priorizó la salud de la ciudadanía sobre la contingencia ambiental que atraviesa la ciudad.



(Lea también: En pijama y chancletas recibieron su grado los estudiantes de Uninorte por el coronavirus)



Por su parte, la gobernación de Antioquia indicó que también adoptará dicha medida.

Con esta decisión se busca que no se congestionen los sistemas de transporte masivo de la ciudad.

NACIÓN