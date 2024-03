¡Pilas! Estas son las consecuencias de brindar una crianza sobreprotectora

Cuando se trata de proteger, educar y criar a un niño, sin duda alguna, varios padres ejercen muy buenas prácticas en torno a su desarrollo personal y emocional. No obstante, existen familias que exceden el vínculo de seguridad, por lo que pasan a generar conflictos, los cuales tienen repercusión en el presente y en futuro de sus hijos.



(Puede leer: No hay excusa para el maltrato, los padres deben enseñar a los hijos a identificarlo).

El término de sobreprotección se entiende como el exceso de cuidados por parte de padres y madres a hijos e hijas.



Según el departamento de orientación psicológica del Colegio Arcángel Rafael, una de las mejores instituciones educativas de España, esto es una implicación emocional intensa y excesiva, en la cual se ejerce control total sobre los menores. En algunas situaciones, las madres o padres confunden el proteger con el controlar todos los aspectos de la vida de su hijo, por lo que es importante destacar que para el futuro del niño o niña esto podría ser un problema.



En conformidad con el portal web de colegio ya mencionado, "no se puede tener al niño o niña en un invernadero, de manera que pase a ser el centro de todas las atenciones y ocultándole todos los peligros, esto solo hace que no se deje evolucionar y entorpece el desarrollo".



Así, de acuerdo con esta institución, a continuación le contaremos algunas consecuencias que podrían ocurrir:



(Puede leer: Actividades y ejercicios recomendados para mejorar la memoria en niños).

Facebook Twitter Linkedin

Esto es lo que dicen los expertos sobre la crianza. Foto: iStock

Consecuencias en el crecimiento biológico

- El niño o niña podría demorarse en controlar sus esfínteres.



- Cuando una madre controla todo el entorno a su manera, el menor podría demorarse en aprender a caminar y a comer solo.

Consecuencias en el desarrollo psicológico

- A medida de que el menor va creciendo, puede despertar inseguridades y miedos; volverse agresivo con sus padres o con otros niños; tener más de una fobia; sufrir de celos excesivos; ser muy tímido; y tener sentimientos negativos hacía el fracaso.

Consecuencias en el comportamiento social

Este punto se evidencia en la primera infancia, segunda infancia y adolescencia, pues la persona puede presentar los siguientes problemas:



- Niño inhibido y retraído con los demás.



- No cumple reglas.



- Tiene pocos amigos.



- No comparte.



- Su nivel educativo es bajo porque todo se lo han hecho sus padres.



- Dependencia.



- Evitación (problemas o conflictos en situación grave).



- Dificultad de participación en grupo.



- Teme que al expresarse mal al hablar quede en ridículo.



- Complejos de socialización.



(Puede leer: Cáncer de laringe en niños: ¿cómo se debe tratar esta enfermedad?).

Consecuencias de la sobreprotección para el futuro



- El menor podría crecer con baja autoestima.



- Tener muy habilidades sociales.



- Presentar dependencia en otras personas, espacios u objetos.



- Le sería tortuoso tomar decisiones.



- Ser invadido por pensamientos negativos sobre la vida y ellos mismos, el problema de esto es que se conectan temas de ansiedad, depresión y acciones en contra de su libre desarrollo.

Facebook Twitter Linkedin

Chua recomienda inscribir a los hijos en actividades competitivas. Foto: iStock

¿Cómo se podría controlar la sobreprotección?

Para esto, debe dejar que el niño o niña viva por si solo algunas dificultades y problemas, esto con el propósito de que aprenda a encontrar soluciones por él mismo.



Así mismo, debe ser consciente de que es bueno proteger a los hijos, pero no en exceso. En conformidad con Itae Psicología, un centro especializado exclusivamente en el tratamiento intensivo e integral, es importante "no supervisar, ni vigilar o controlar todo lo que hace el niño, se le debe dejar un margen y un espacio propio. No podemos pretender saber exactamente qué hace en el colegio, a qué juega con sus amigos, con quién sale, a dónde va, etc".



(Puede leer: Desayuno para niños: ¿por qué es la comida más importante cuando están en el colegio?).



Además, es necesario poner límites desde la casa, es decir, brindarles responsabilidades domésticas al niño.



Tampoco, "se le debe dar todo lo que pida ni ahorrarle sacrificios, ya que es más sano que aprenda que las cosas requieren un esfuerzo y que experimente la satisfacción de la recompensa por haber sido capaz de hacerlas".



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...