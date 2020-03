Todo sobre el paso por Cartagena de crucero con mujer con coronavirus

En clínica Medihelp, en Cartagena, está aislada una mujer de 85 años que es atendida tras dar positivo para coronavirus.



La mujer, quien es de Estados Unidos, era pasajera del crucero Braemar, el cual llegó a la ciudad el pasado sábado.



La nave, con bandera de las Bahamas, previamente había cubierto la ruta San Martin- Jamaica- Puerto Rico y Panamá.



En su periplo por el Caribe, el Crucero Braemar, de la compañía Fred Olsen Cruise, Lines, llegó al puerto de Cartagena el domingo 8 de marzo a la 1.05 de la tarde con la alerta de una persona de 85 años con problemas gastrointestinales.

Esta mujer llegó a Cartagena en el crucero Braemar, con bandera de Bahamas, el pasado domingo 8 de marzo, procedente del puerto de Colón, en Panamá. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Conocida la alerta previa del barco se procedió a evaluar la embarcación con los protocolos que se habían venido manejando para prevenir la entrada del coronavirus. Ningún pasajero ni tripulante presentó síntomas; además, la situación de salubridad de la embarcación fue confirmada por el médico abordo”, informó Jorge Enrique Uricoechea, capitán del Puerto de Cartagena.



La única pasajera que requirió atención médica de la ciudad fue la misma que fue declarada por el Ministerio de Salud como el primer caso positivo de coronavirus en Cartagena.



“Se trata de una mujer de avanzada edad que no manifestaba la sintomatología; además, confirmado por el cuerpo médico del barco, la señora presentaba cólicos, fue bajada del barco y conducida en ambulancia derechito hasta la clínica de Medihelp. No se trata de un turista que anduvo caminando por las calles de Cartagena”, recordó el alcalde la ciudad, William Dau Chamat.



No obstante, la mayoría de pasajeros sí desembarcaron a las 2 de la tarde de ese domingo y luego de viajar en los autobuses del puerto por el barrio Manga se bajaron en el Centro Histórico.



En el Centro Histórico visitaron fortificaciones, ingresaron a restaurantes y tiendas de joyas y artesanías. Todas estas actividades las hicieron en un periodo de tiempo de tres horas y luego siguieron su periplo por el Caribe.

Pese a leves dificultades respiratorias, no ha presentado un cuadro negativo esta paciente, su condición actual es favorable y ee encuentra bajo adecuadas medidas de aislamiento FACEBOOK

Desde Colombia, según el Ministerio de Salud, se alertó de que en la nave había estado la mujer, quien luego de los exámenes practicados había dado positivo para coronavirus.



Según la compañía británica Fed. Olsen Cruise Lines, este crucero ya había sido rechazado en República Dominicana por transportar pasajeros con síntomas de gripe.



Se conoció, además, que a los pasajeros y tripulantes se les había aplicado una prueba en Willemstad (Curazao) para detectar el covid-19. Los resultados de cinco personas fueron positivos.

Autoridades de Cartagena cierran filas contra el Coronavirus Foto: archivo particular

Hasta este jueves, la mujer permanece aislada en la clínica Medihelp bajo estrictos cuidados.



“Pese a leves dificultades respiratorias, no ha presentado un cuadro negativo esta paciente. Su condición actual es favorable. Se encuentra bajo adecuadas medidas de aislamiento en este momento y avanza con una evolución favorable”, señaló Javier Hernández Escobar, director médico científico de la clínica Medihelp en Cartagena, donde es atendida la crucerista, nacida en los Estados Unidos y que se registra hoy como el primer caso de covid-19, en la Ciudad Heroica.



La mujer se encuentra en una habitación aislada con medidas rigurosas, tal y como lo ordenó el Ministerio de Salud y los protocolos para este tipo de emergencias.



El presidente Iván Duque pidió el aislamiento preventivo de los viajeros que lleguen de China, Italia, España y Francia, países donde hace presencia con fuerza el coronavirus.



Además, se canceló la actual temporada de cruceros, como medida para evitar la propagación del covid -19 en la ciudad.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

En Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas