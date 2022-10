Cuando el bus con el número 2054 de la empresa Transipiales había recorrido 18 kilómetros entre Pasto y Chachagüí empezó a tomar velocidad, mientras que muchos de sus 35 ocupantes, muchos de los cuales venían dormidos, se despertaron por los saltos inesperados del automotor.

Eran más de las 3 de la mañana de este 15 de octubre y ambos conductores, uno que suele turnarse con el segundo, trataban de mantener la calma.



"¿Qué está pasando?", empezaban a preguntar los viajeros entre sí, saliendo de su sueño profundo, en medio de una vía Panamericana a oscuras, ese cordón que une el suroccidente colombiano con el resto del país.



Llevaban dos horas de trayecto cuando estaban cerca de Chachagüí, el municipio donde está el aeropuerto. El bus 2054 había salido de Tumaco con dirección a Cali.



La peor pesadilla había comenzado con dos sobresaltos del bus, luego de haber prendido motores, de nuevo, a la altura de la terminal de la capital de Nariño.



Fue allí cuando Andrea Angulo, una de las pasajeras dijo a su familia: "Todo está bien". Fue lo que alcanzó a decir brevemente por el teléfono celular.



Nadie advertía que 20 personas no saldrían con vida de ese recorrido de más de 10 horas hacia Cali ni que médicos en hospitales cercanos de Pasto y Chachagüí buscarían desesperadamente por atender a los 15 heridos, entre ellos, una niña pequeña que sobrevivió y que preguntaba por sus padres.



El bus seguía avanzando, cada vez más y más rápido.



Los gritos de los ocupantes llenaban el estrecho pasadizo entre uno y otro puesto.



"Comencé a rezar", dijo un sobreviviente hasta que escuchó al conductor diciendo las palabras más temidas : "¡El bus se quedó sin frenos! ¡Vamos sin frenos!".

Fue tal el desespero que niños y adultos lloraban. No sabían de dónde prenderse para resguardarse, esperando el peor golpe.



La pesadilla dominó esos minutos que se volvieron interminables al paso desbocado del vehículo, mientras a lado y lado, había gigantescas montañas. Pero los pasajeros no las veían por la noche que se había convertido en madrugada.



En la cabina, ambos conductores trataban maniobrar con el volante para mantener el vehículo estable.



Pero llegó el golpe fatal entre los kilómetros 45 y 49, en el paso de Pasto a Mojarras, contra la baranda que separaba la vía de una montaña. Estaba muy cerca del puente de Aguadas, la estructura que se vino abajo en mayo de este año por el invierno y donde habilitaron un puente metálico.



El bus rebotó a tal punto que giró sobre su eje, quedando volcado lateralmente y una parte quedó en el aire sobre el precipicio. De haber caído, la tragedia hubiera sido mayor.



Los gritos aumentaron porque un conato de incendio se generó, mientras que una parte de los 35 ocupantes, 33 viajeros y los dos conductores, quedaron con graves heridas.



Unos cuerpos se movían, aquejados por dolores intensos y algunos que tenían fuerzas buscaban la manera de romper los vidrios de las ventanas, pero los de cara hacia la vía, pues hacia el otro lado estaba el abismo. Pero otros cuerpos no se movían.



Era la antesala de la magnitud de la tragedia sobre la que se tomaría conciencia con la salida del sol hasta que llegaron socorristas de la Defensa Civil y de los cuerpos de Bomberos de Chachagüí y de Pasto, quienes que apaciguaron las llamas.



Los primeros reportes arrojaron las identidades las 20 víctimas fatales.



Gualberto Angulo Meza, 62 años

Juan Carlos Valencia, 52 años

Juan Esteban Cortes Delgado, 19 años

Abad Torres Solis, 78 años

Luis Jaime Andrade Castillo

Carlos Mario Acosta Guerrero, 20 años

Lina Marcela Prado Daza

Luis Armando Oliva Martínez

Luis Ignacio Oliva Caipe

Luis Sebastián Melo González

Mauro Fredy Rivera Tenorio

Manuel Antonio Pineda García



Los 15 heridos son:



Diego Andrés Tutistar, 39 años

Una niña de 3 años

Andres Camilo Cifuentes, 24 años

Liliana Cortes Mesa, 36 años

Eilin Valeria Castillo, 8 años

Dario Quiñónez

Segundo Zambrano Galarza

Yerlin Andrea Rodallego Angulo, 22 años

Willian Andrés Guevara Montaño

Rúber Hiroldo Castillo

Leídy Pricila Rodríguez Cortés

Ángela Natalia Ortiz

Andrea Angulo

Justin Garcés

Jhancarlo España Micolta



Hasta ahora, una de las hipótesis sería que el bus tuvo una falla en el sistema de frenos, pero los organismos de transporte en la región están verificando y qué tanta revisión técnico-mecánica había tenido el automotor antes de la partida en este viaje que no llegó a su destino.



El vehículo después de salir de Tumaco había hecho una parada en Llorente, donde recogió a pasajeros.



El secretario de Gobierno de Nariño, Amílcar Pantoja, dijo que cuatro personas habían permanecido atrapadas dentro del bus y por ello, la vía estuvo cerrada en la mañana hasta avanzada la tarde de este fatídico sábado.



Luego, el paso fue despejado en la Panamericana, mientras que el bus con el número 2054 era remolcado con su armazón retorcido por la colisión que horas antes transportó a 35 personas, solo con el deseo de llegar, buena parte, a Cali- unos por motivos de trabajo y estudio, y otros para visitar a familiares.



CALI