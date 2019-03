Críticas de defensores de animales a centro de protección en Bolívar

La Gobernación de Bolívar se prepara para inaugurar en los próximos días el centro de protección y bienestar animal ‘El Guardián’, en el municipio de Santa Rosa, norte del departamento.



Se trata de un espacio para la recuperación de 200 perros y 200 gatos en estado de vulnerabilidad y que se encuentran abandonados en las calles.



El centro para protección de los animales, que tuvo un costo de 3.500 millones de pesos, promete curar y esterilizar a perros y gatos de Cartagena, y los municipios vecinos de Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao, Arjona y Turbaco.



No obstante, líderes animalistas denuncian que ‘El Guardián’ hacinará a los animales y estos podrían ser maltratados y estar ante tratos no profesionales.

"No hay claridad sobre cómo será la operación con los animales. El centro fue construido de espaldas a la carretera principal y el acceso es difícil para hacer veeduría. Lo que necesita la elevada población de animales vulnerables en la región es una clínica de esterilización y condiciones para su recuperación, pedimos que abran las puertas a los defensores de los animales", señala William Riaño, defensor animalista.



Pese a que las autoridades prometen un control poblacional en cinco municipios, los críticos recuerdan que "solo en Cartagena hay más de 200 mil animales en condiciones de vulnerabilidad. Además, hay muchos costos en la construcción del lugar, pero no hay un presupuesto claro y público sobre los costos de la operación del centro", agrega Riaño que en días pasados acompañó una marcha frente a la alcaldía de Cartagena para protestar contra los fines del centro que ellos consideran es el maltrato y la muerte de animales.



"Es un proyecto costoso. Ahora de dónde van a sacar la plata para que opere y que obedezca a su propósito: proteger, curar y esterilizar a los animales de la calle. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por la operación del centro? ¿Cuánto le vale a la Gobernación recoger y esterilizar a cada perro y a cada gato?", se pregunta el defensor.

La Gobernación recuerda que se trata de un espacio de 2.500 metros cuadros adaptados específicamente para la atención de los animales y manejado por profesionales y gente capacitada.



"No queremos que se convierta en un centro zoonosis, donde los animales van a entrar pero no se sabe que van a hacer con ellos. Cada animal debe tener un registro fotográfico y una historia médica y seguimiento", continua Riaño quien prevé hacinamiento en temperaturas de 35 grados y más.



La Gobernación sostiene que se trata de un centro dotado con todas las condiciones necesarias para que la política pública de protección animal se constituya en una realidad en el norte del departamento.



"Tanto perros como gatos en condiciones vulnerables serán atendidos y, una vez recuperados, se les buscará un hogar para que se adopten. Tendremos campañas educativas y se generará conciencia sobre la responsabilidad que implica el cuidado de una mascota”, había sostenido el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.



Las agremiaciones defensoras aseguran que hace 3 años les habían prometido tres ambulancias y que el centro sería en Cartagena.



"Pedimos que no se mate a ningún animal, ni con la excusa de control poblacional, que ya está prohibida por la ley colombiana", clama el defensor.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas