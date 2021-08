Critican visita de Duque a Santa Marta para participar en evento privado

Este sábado 30 de julio el presidente Iván Duque incluyó en su agenda una visita sorpresiva a Santa Marta para asistir en un evento privado en la hacienda el Mayor de la familia Diaz Granados.



En su paso fugaz por la capital del Magdalena, el mandatario de los colombianos condecoró con la Gran Cruz de Boyacá a Sergio Díaz Granados Guida designado presidente ejecutivo de la CAF.



“Impusimos la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz a Sergio Diaz Granados, el primer colombiano en la historia que asume como presidente ejecutivo de la CAF. Destacamos así su impecable perfil profesional y personal. Será clave en la reactivación económica de la región”, detalló Duque.(También:17.202 dosis contra el Covid se aplicaron en un día en Barranquilla)

Igualmente aprovechó para rendir homenajes atrasados al libertador Simón Bolívar, en su natalicio 238 que se cumplió el pasado 24 de julio.



En los actos dirigidos por Duque, no estuvieron invitados ni el mandatario departamental ni la distrital. Ambos contradictores políticos de la familia Díaz Granados.



Sin embargo, la estancia del presidente Iván Duque no pasó desapercibida para los gobernantes locales, quienes le lanzaron fuertes críticas en sus redes sociales.



La alcaldesa Virna Johnson, se quejó de que Duque en su visita solo se limitará a participar de un evento social y no dejara ningún anuncio positivo para la ciudad en el marco de su cumpleaños 496 de fundación.



“El Pdte. @IvanDuque no visita a Santa Marta para traer noticias que permitan acelerar la vacunación, ni mucho menos a anunciar inversiones por parte del gobierno nacional, pero si a eventos sociales que en nada benefician a los samarios”, trinó la mandataria.

Por su parte el gobernador, Carlos Caicedo fue más contundente contra el Presidentes a quien acusó de bloquear al departamento de Magdalena y lo señaló de “patético”.



“El presidente @IvanDuque, el mismo que bloquea al Magdalena; viene ahora de forma furtiva y “condecora” a uno de los representantes de las mafias políticas del departamento, en su propia casa. Imposible ser más patético y ofensivo contra el pueblo que ellos mismos empobrecieron”, anotó Caicedo.



Iván Duque se presentó a la Quinta de San Pedro Alejandrino con alguno de los invitados que estuvieron en el evento de condecoración de Díaz Granados, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, para liderar el acto de honores al libertador Simón Bolívar.

En su discurso expresó que durante las últimas décadas la imagen de Simón Bolivar ha sido desdibujada por muchos actores políticos que se han aprovechado de su lucha y trabajo.



Puntualmente dijo que su imagen ha sido “desfigurada por el socialismo del siglo XXI”.

