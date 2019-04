Crisis política entre Carlos Caicedo y Fuerza Ciudadana en Magdalena

El movimiento político Fuerza Ciudadana de Santa Marta enfrenta por estos días su momento más crítico desde su constitución en la ciudad de Santa Marta.

Por un lado su máximo líder, Carlos Caicedo Omar en primera instancia fue inhabilitado por la Procuraduría durante 12 años para ejercer cargos públicos y por el otro, el Alcalde Rafael Martínez se encuentra suspendido y quedó sin poder de decisión en la administración distrital, ante la llegada inminente de Andrés Rúgeles a ese cargo por designación del presidente Iván Duque.



Este panorama se registra de cara a unos nuevos comicios electorales, donde Fuerza Ciudadana pretendía a través de Caicedo aspirar por primera vez a la Gobernación del Magdalena y repetir Alcaldía en la capital, al igual que en algunos municipios del departamento.



El ex alcalde Carlos Caicedo en repetidas ocasiones ha insistido en que todos los procesos judiciales y disciplinarios que cursan en su contra, tienen que ver con una persecución política y que en esta parte del país no existen garantías para postularse a un cargo popular.



Lo cierto es que la crisis por la que pasa su movimiento, también se evidencia a nivel interno, pues recientemente, Jaime Cardenas, uno de los directivos de Fuerza Ciudadana presentó su renuncia del cargo, argumentando que contrario a lo que señalan los estatutos y promulga masivamente Carlos Caicedo, no hay oportunidad para quienes pretendan poner su nombre a consideración en el propósito de pretender una aspiración en el escenario político.



Cárdenas manifestó a través de una carta su desacuerdo por la manera como el líder Caicedo, pretende imponer a Virna Johnson, como candidata a la Alcaldía, sin tener en cuenta la opinión del resto de integrantes del movimiento.



“Esa sola circunstancia, me impide nuevamente compartir todo lo que resulte contradictorio, a la esencia misma de este movimiento democrático; como en efecto lo resultó siendo la escogencia a dedo de la nueva candidata a la Alcaldía de nuestra ciudad”, señala en un aparte el documento.



El 13 de abril se tiene programada la convención en la que Fuerza Ciudadana espera definir, mediante votaciones, quienes los representarán en los comicios de octubre.



Mientras tanto, Carlos Caicedo al tiempo que organiza toda la logística para que las elecciones internas de su movimiento, resulten como lo tiene planeado, deberá continuar en lucha contra los entes judiciales y de control que lo investigan por presuntas acciones de corrupción en la contratación y hasta homicidio, con el fin de dejar sin efecto las inhabilidades que le significarían su muerte política.



Fuerza Ciudadana de igual manera buscará apelar a los mecanismos legales disponibles, con el fin de que el Presidente de la República, no dilate la designación de un alcalde encargado basado en la terna presentada el 22 de marzo.



Por el momento se espera que entre jueves y viernes, arribe a la capital del Magdalena, el secretario de Transparencia de la presidencia Andrés Rugeles, quien asumirá el encargo de mandatario local, en medio de manifestaciones públicas de agremiaciones y sectores políticos que se tienen programadas para rechazar su designación.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv