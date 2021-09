¿Crisis mundial por falta de contenedores afecta al Puerto de Cartagena?

La crisis por falta de contenedores en los grandes puertos del mundo, en medio de la pandemia, ha generado grandes retos para el Puerto de Cartagena.



“Algunos buques llegan con retrasos o con mayor volumen de carga del esperado, o ambas situaciones”, señala el Grupo Puerto de Cartagena.



(Además: Los 5 años de la firma de la Paz según el exguerrillero Guillermo Torres)



Millones de contenedores siguen represados en Norteamérica y no se está moviendo el mismo volumen de contendores que Asia envía hacia occidente.

impactos comenzarían a sentirse en nuestra ciudad un poco más adelante si se llegase a recrudecer la situación FACEBOOK

TWITTER

Así, los barcos al llegar a Asia para cargar nuevamente, no encuentran los contenedores que necesitan para atender toda la demanda de Europa y América.



“Esto ha generado picos operativos que el equipo humano del puerto cartagenero ha sabido sortear gracias a que prestan servicios de manera ininterrumpida las 24 horas del día los 365 días del año”, señalan las directivas del puerto cartagenero.



(También: Un proyecto vial que le sigue costando vidas a Santa Marta)



Pero la crisis global en el comercio marítimo mundial también ha generado un aumento del tráfico de grandes embarcaciones, debido a que muchas multinacionales optaron por alquilar barcos y entregar sus productos.

Facebook Twitter Linkedin

El Puerto de Cartagena aseguran que no hay falencia de contenedores en esta terminal. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Fletes mundiales se han incrementado

en más de un 300 por ciento

Los fletes en el contexto mundial se han disparado dada la coyuntura del comercio marítimo, debido a la escasez de contenedores vacíos FACEBOOK

TWITTER

“Los fletes en el contexto mundial se han disparado dada la coyuntura del comercio marítimo, debido a la escasez de contenedores vacíos, el represamiento de carga y buques en algunos puertos, entre otras situaciones. Los análisis arrojan que los fletes mundiales se han incrementado en más de un 300 por ciento en algunas rutas, de ello se puede inferir que sí hay afectaciones en los costos del transporte marítimo para los importadores y exportadores colombianos”, suma la entidad.



No obstante, desde el Puerto de Cartagena aseguran que no hay falencia de contenedores en esta terminal.



(Lo invitamos a leer: Juez deja en firme condena a médico por muerte de niño picado por alacrán)



“Como todo lo que sucede a nivel macroeconómico, impactos comenzarían a sentirse en nuestra ciudad un poco más adelante si se llegase a recrudecer la situación. Por lo pronto, es posible que muchos de los pedidos que se han hecho no lleguen a tiempo y que el costo de la vida por bienes importados se incremente”, añaden.

ha generado picos operativos que el equipo humano del puerto cartagenero ha sabido sortear FACEBOOK

TWITTER

Con la ampliación del Canal de Panamá, el Puerto de Cartagena ha cobrado mayor importancia pues además de sus cientos de operaciones diarias de embarque y desembarque, se ha convertido en punto para aprovisionamiento y carga de combustible de naves Pos panamá.



“Hemos visto un comportamiento relativamente estable, con incremento en los volúmenes de carga producto de la reactivación económica y el aprovisionamiento de los importadores colombianos que han querido asegurar sus mercancías en el marco de la coyuntura mundial del comercio marítimo”, concluye el puerto



(Vale la pena leer: ¿Por qué juez ordena retiro de placas conmemorativas en Barranquilla?)

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Más noticias en Colombia

En Cartagena comenzó aplicación de segundas dosis de Moderna

Las trampas letales que se llevaron a 4 exmilitantes empeñados en paz