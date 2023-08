El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, manifestó su descontento por la figura de fusión por absorción adoptada por el ministerio de Salud para solventar la crisis hospitalaria en el departamento.

En este modelo entran el Hospital Universitario de Sincelejo, los regionales de San Marcos y Corozal y la ESE de Betulia.

El mandatario sucreño señaló que era más adecuada su propuesta de liquidar los hospitales departamentales con el fin de poder sanearlos, por lo que la decisión tomada a partir del Decreto 0420 del 28 de julio del 2023 no cae bien para el departamento.

“El Gobierno nacional no permitió liquidarlos e inventó la figura de fusión por absorción que me toca acatarla, no obstante, como lo dije en campaña, sigo convencido que la figura es la liquidación”, aseguró Espinosa Oliver.



El gobernador denunció que este proceso se consolidó como parte de una campaña política en la región, lo cual no ve con buenos ojos para el futuro de la salud en la zona.

"...No dejaron liquidar los hospitales por política, los enemigos del desarrollo del departamento, los que solo piensan en ellos y no en el bienestar general", aseguró el mandatario.

