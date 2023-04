Más de 250 vehículos de carga se encuentran paralizados en la frontera colombo – venezolana, a la altura de Paraguachón (La Guajira), debido a una protesta pacífica de transportadores de carga internacional que completa nueve días.



Los transportadores protestan por la prohibición de ingreso de vehículos con placa venezolana por el territorio nacional, ya que solo pueden hacerlo hasta las almacenadoras habilitadas, ubicadas en un rango no superior a 20 kilómetros contados desde la frontera.



En Paraguachón no existe zona

franca para recibir la mercancía

Protestas en La Guajira Foto: Grupo de Concentración Camionera

Esta situación deja millonarias pérdidas diariamente, tanto para los transportadores, empresarios y la población en general que vive del rebusque diario. También tiene en alerta a las zonas francas de la Región Caribe que comienzan a colapsar con el represamiento de mercancía.



En Paraguachón, no existe zona franca para recibir la mercancía y hacer el tránsito normal como lo tiene Cúcuta, solo funciona una almacenadora que no cuenta con el espacio suficiente para más de 30 tracto mulas, y no posee la infraestructura que exige el Gobierno.



Esta medida está contemplada en la Circular externa 20234000000087, de fecha 24 de marzo de 2023, del ministerio de Transporte, la cual forma parte del Plan operativo para la reactivación gradual del transporte internacional de carga y pasajeros por carretera entre Venezuela y Colombia.



La circular permite el desenganche de la unidad de carga para transportarla hasta su lugar de destino por un vehículo con placa del país en que se realice el desenganche.



“Se deberá requerir de dos cabezotes y un solo tráiler, lo que incrementaría los costos, los tiempos y las operaciones y podría conllevar a que los empresarios terminen enviando la mercancía por buque a Venezuela”, indicó José Luis Rueda Acevedo, representante Legal de la empresa Transporte Andina de Tanques.

95 por ciento de vehículos de carga tienen placas venezolanas y son propiedad de colombianos

Fronteriza de Paraguachón, jurisdicción de Maicao. Foto: Archivo EL TIEMPO

A esto se suma que, el 95 por ciento de estos vehículos de carga represados tienen placas venezolanas y son propiedad de transportadores colombianos debido a que era un patrimonio fácil de adquirir y vieron una garantía de trabajo.



Los transportadores piden derogar la circular y que les den un compás de espera de un año para poder buscar una solución a la problemática, ya que el Gobierno nunca se reunió con ellos antes de tomar dicha decisión.



“Nosotros lo que queremos es derogar esa circular, porque en Paraguachón no hay la infraestructura, solo hay una almacenadora y está colapsada”, sostiene Rueda.



Aseguran que en varias oportunidades se han reunido con la directora de Tránsito y Transporte Nacional e internacional del ministerio de Transporte Viviana Hernández, pero no habido una solución.

Crisis en Paraguachón

Soledad en Paraguachón. Foto: Cortesía Ricci Deluque

En apuros, así se encuentran los habitantes de Paraguachón debido a la parálisis de los transportadores de carga. Un 80 por ciento de la población vive del comercio informal que se genera con esta actividad, lo que les ha ocasionado grandes pérdidas económicas.



“Esto es una soledad total en los restaurantes y hoteles. Nada que el Gobierno quiere arreglar, ellos tienen cerca de dos semanas de estar ahí y el pueblo está solo, los pasajeros pasan directo a Maicao y los únicos que se quedan aquí son los muleros”, indicó la líder Ricci Deluque.



El gerente de la RAP Caribe, Amílcar Acosta Medina, indicó que solicitará al ministerio de Transporte la suspensión temporal de la circular para darle oportunidad de tomar las medidas de contingencia que permitan superar este impase que está a punto de generar una parálisis.



“Esta medida ha tomado por sorpresa al gremio transportador y está creando una situación muy compleja, las zonas francas de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta están atiborradas, sin capacidad de recibir más carga”, indicó Acosta.



Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero, indicó que junto con el comité de Fronteras de Confecamaras enviarán una carta al ministro para que tenga en cuenta que esta frontera le ha servido todo el tiempo al país y no debe dejarse a un lado, si no ponerla a tono con Cúcuta.



Explicó que esta actividad económica utiliza a La Guajira para pasar la mercancía en vehículos por la zona de frontera, pero no cuenta con depósitos, zona franca o alguna infraestructura de comercio exterior que le deje algún beneficio al departamento.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha