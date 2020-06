Crisis fronteriza: hay más de mil migrantes represados en Cúcuta

La decisión de miles de venezolanos de retornar voluntariamente a su país, se convirtió en una pesadilla, el flujo migratorio no para y cada día llegan más personas al puente internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, Norte de Santander.

Por disposición de las autoridades venezolanas y bajo un estricto control sanitario, solo se autoriza el ingreso diario de 300 personas a Venezuela, lo que ha generado represamiento del lado colombiano.



José Gregorio Medina, de 36 años de edad, narra con desesperación la difícil situación del retorno que emprendió hace 21 día desde la provincia de Sucumbíos (Ecuador); su meta es llegar al Estado Lara (Venezuela).

"Regresé porque ya no tengo opción, pero es humillante llegar aquí y que no me dejen entrar a mi propio país. Mis dos hijos pequeños y mi esposa me esperan del otro lado, pero toca esperar hasta que nos den la orden de pasar", afirmó Medina.



Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, señaló que las limitaciones en el retorno de venezolanos, está determinado por la capacidad que Venezuela tiene de recibir a la población migrante.



Cientos de migrantes venezolanos que han retornado desde múltiples puntos del país y del subcontinente están varados en la frontera entre Cúcuta y su tierra natal. Foto: Gobernación de Norte de Santander

"Tenemos una limitación muy fuerte en Norte de Santander. Habíamos logrado un acuerdo para el paso diario de 700 personas, pero en estos momentos estamos experimentando días en los que solo nos han recibido 80 personas", sentenció Espinosa.



Para Espinosa, las zonas fronterizas deben ser protegidas de una migración masiva y por esta razón fue necesario restringir las operaciones de retorno desde el interior del país. "No podemos desbordar la situación de Norte de Santander", agregó.



La entidad migratoria en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander y agencias de cooperación internacional, incrementaron la capacidad de respuesta y buscan alternativas para los migrantes que permanecen aglomerados en el corregimiento La Parada y otras zonas aledañas al límite fronterizo.



Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, lideró una sesión extraordinaria del Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar la difícil situación fronteriza junto a los alcaldes de Villa del Rosario y Cúcuta, autoridades migratorias y la Policía Nacional.



"Estudiamos las medidas de protocolos para garantizar los temas sanitarios y las propuestas para continuar coordinando de manera articulada la aglomeración de migrantes en zona de frontera y su respectivo cruce hacia su país de origen", indicó el gobernador.

La administración de Norte de Santander está realizando donaciones a los niños migrantes que estudian en Cúcuta. Foto: Cortesía: Gobernación de Norte de Santander

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y Migración Colombia enviaron un mensaje a la población migrante con el fin de evitar alteraciones del orden público: "Las infracciones a las normas en Colombia pueden dar lugar a sanciones desde la perspectiva migratoria que los afecta".



Según cifras de Migración Colombia, desde el 14 de marzo 24.777 venezolanos han retornado a través del puente internacional Simón Bolívar. Los retornos del 25 al 28 de mayo fueron 2.330, con un promedio de salida de 582 registros.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

​CÚCUTA