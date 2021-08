La historia de un hospital en quiebra que llevó a una renuncia masiva

Un grupo de unos 60 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia y facturación, presentó su carta de renuncia al hospital La Misericordia de Calarcá pues les adeudan 4 meses de salarios.

A través de una carta dirigida a la firma Soluciones Efectivas S.A.S y a la gerencia del hospital, los empleados expresaron su inconformidad ‘’por la crítica situación de las condiciones laborales en el servicio de urgencias, como la falta de insumos básicos y la sobrecarga laboral además del atraso del pago de los salarios y el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó en la reunión del 6 de agosto’’.



Una de las enfermeras que renunció y quien prefirió no revelar su nombre, señaló que ‘’estábamos esperanzados en la reunión de la junta extraordinaria que se realizó el pasado viernes con la Secretaría de Salud departamental pero no hubo soluciones para nosotros ya que nos dicen que no tienen recursos’’.

Lea también: Denuncian crimen de joven estudiante de la Universidad del Cauca



A través de una carta dirigida a la firma Soluciones Efectivas S.A.S y a la gerencia del hospital, los empleados expresaron su inconformidad ‘’por la crítica situación de las condiciones laborales en el servicio de urgencias, como la falta de insumos básicos y la sobrecarga laboral además del atraso del pago de los salarios y el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó en la reunión del 6 de agosto’’.



Una de las enfermeras que renunció y quien prefirió no revelar su nombre, señaló que ‘’estábamos esperanzados en la reunión de la junta extraordinaria que se realizó el pasado viernes con la Secretaría de Salud departamental pero no hubo soluciones para nosotros ya que nos dicen que no tienen recursos’’.



Desde hace meses, este hospital está en crisis y se han cerrado servicios como cirugía, pediatría, urología, ginecología y obstetricia, ortopedia, odontología, entre otros. Lo único que estaba habilitado eran los servicios de primer nivel de atención donde se brindan atenciones básicas por parte de algunos médicos generales. Además, fue cerrado el puesto de salud que estaba en el corregimiento de Barcelona y que dependía de La Misericordia.

Le puede interesar: Antioquia ha recibido 300 toneladas de residuos sólidos de Floridablanca



Según el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, el hospital ‘’está en la quiebra’’ y la única solución es la renuncia del gerente, Bernardo Gutiérrez pues ‘’su administración tiene al centro asistencial con un pasivo de 10.000 millones de pesos’’.



A inicios de este mes, renunciaron 15 de los 18 médicos del hospital y el mes pasado despidieron a unos 80 empleados entre médicos, enfermeras, administrativos y personal de mantenimiento.



Desde hace meses, este hospital está en crisis y se han cerrado servicios como cirugía, pediatría, urología, ginecología y obstetricia, ortopedia, odontología, entre otros. Lo único que estaba habilitado eran los servicios de primer nivel de atención donde se brindan atenciones básicas por parte de algunos médicos generales. Además, fue cerrado el puesto de salud que estaba en el corregimiento de Barcelona y que dependía de La Misericordia.



Según el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, el hospital ‘’está en la quiebra’’ y la única solución es la renuncia del gerente, Bernardo Gutiérrez pues ‘’su administración tiene al centro asistencial con un pasivo de 10.000 millones de pesos’’.



A inicios de este mes, renunciaron 15 de los 18 médicos del hospital y el mes pasado despidieron a unos 80 empleados entre médicos, enfermeras, administrativos y personal de mantenimiento.

ARMENIA

Más noticias de Colombia:

​Así se vivió Desfile de Silleteros en cierre de Feria de Flores de Medellín

Cinco municipios del Valle del Cauca llevan dos meses sin muertes por covid

Lo que se sabe de la masacre de 3 jóvenes en una fiesta de 15 años en Cauca