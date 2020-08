Crisis en Cerrejón: trabajadores votaron por la huelga en La Guajira

Se calienta la tensión en Cerrejón tras la masiva votación de la huelga con un 99,03 por ciento, por parte de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, al no registrarse un acuerdo en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, CCT 2021 – 2022.

(Lea también: Covid-19 cobró la vida de un alcalde del Caribe colombiano)

De un total de 3.905 personas aptas para votar, solo se registraron 3.623 votos, de los cuales 3.588 votaron por huelga, 26 por el Tribunal de Arbitramento y nueve votos nulos.



Esta es la segunda vez que eligen este mecanismo luego de la fallida convención finalizada en marzo y frenada por el sindicato tras el retiro del pliego de peticiones a dos horas de vencerse el plazo para declarar la hora cero, debido al inicio de la cuarentena por la pandemia del covid-19

Este segundo intento de negociación, cuya etapa terminó el pasado 7 de agosto, no surtió frutos entre las partes. La decisión de la carbonera de modificar el turno de trabajo y que no hace parte de los 36 puntos planteados dentro de la Convención Colectiva de Trabajo, zanjó aún más las diferencias. Tampoco hay acuerdo en ninguno de los puntos planteados, en siete de ellos existen una gran diferencia entre las partes.



Si bien el cambio de turno no hace parte de la negociación, se ha convertido en el obstáculo, ya que para el sindicato forma parte del mismo conflicto, porque eliminaría y reduciría artículos de la convención colectiva entre ellos el de transporte intermunicipal e interdepartamental ganado en sus luchas, que no están dispuestos a negociar y lo consideran inamovible.

“En estos momentos, el cambio de turno es lo más relevante para los trabajadores que la convención colectiva. Si el turno sale del contexto, es posible que en el espacio de los diez días que nos queda haya una posibilidad de negociación con la intervención del ministerio”, indicó Igor Díaz, presidente de Sintracarbón.



En su momento, la presidenta de Cerrejón, Claudia Bejarano, aseguró que esta era una de las iniciativas que vienen implementando para superar la crisis financiera “el cambio de turno es una más, que se ha estudiado en detalle desde todos los ángulos. Sabemos que es una iniciativa compleja y que cambiará la forma como veníamos trabajando, pero como siempre, todo lo que hacemos lo hacemos de una forma responsable y asegurando la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores y contratistas”.

(Le puede interesar: El caos que vive la frontera tras nuevo cierre de paso hacia Venezuela)

La propuesta es pasar de un turno rotativo 2×1-2×3, implementado hace 30 años, a un turno de 7×3-7×4, generando un incremento de seis días al mes, el cual fue satanizado como ‘el turno de la muerte’, debido a que deben trabajar 12 horas diarias durante siete días y descansar tres. Denuncian que la carbonera está ofreciendo dos millones 600 mil pesos como bono a cada trabajador que se acoja a la medida.



El mensaje de Sitracarbón a los 12 mil trabajadores, entre directos y tercerizados, incluyendo el personal de manejo y confianza, es contundente a través de un comunicado “que se preparen para una huelga dolorosa, pero necesaria para frenar la arrogancia patronal. Vamos por una buena CCT acorde con las circunstancias actuales y, además, por el desmonte de la imposición del 'turno de la muerte'”.

Una vez conocidos los resultados de la votación, Cerrejón anunció que respeta la decisión de los trabajadores de optar por la huelga, como alternativa del proceso de negociación y reitera la disposición para construir un acuerdo dentro de la oferta presentada.



A partir de ahora, Sintracarbón dispone de 10 días hábiles para declarar la hora cero que daría inicio a la huelga.

La oferta

Entre los principales beneficios que la empresa está dispuesta en mantener, se encuentran: el subsidio de más del 89 por ciento del costo del plan de medicina prepagada para el trabajador y su familia, con acceso a más de 4.000 medicamentos a un 20 por ciento o menos de su precio de venta al público; auxilios universitarios de hasta 11.6 millones de pesos por semestre, sin límite en el número de hijos, con cubrimiento promedio del 96 por ciento de los costos de educación universitaria.



Acceso a un crédito de vivienda con tasas inferiores en un 60 por ciento a las ofrecidas en el mercado, de entre el 3 por ciento y 4 por ciento nominal anual; alimentación durante el turno de trabajo y un bono a la firma de 5.5 millones de pesos.

Un año de crisis en Cerrejón

En este primer semestre, Cerrejón registró una reducción de 3,8 millones de toneladas de carbón en sus exportaciones, tras contabilizar 9,5 millones de toneladas. La más baja en los últimos 18 años, comparada con la producción en el mismo semestre de 2019, a lo que se suma el desplome de los precios del mineral en un 26 por ciento.



Lo anterior se ha visto reflejado en los resultados financieros de Cerrejón, generando durante este tiempo una pérdida de 368.000 millones de pesos.

(Le recomendamos: El país que sigue matando a sus jóvenes)

A esto se suma la reducción de la demanda de carbón, la falta de acceso a reservas más rentables por diferentes fallos judiciales, como el tajo La Puente y la crisis generada por la pandemia del covid-19, que la tiene trabajando en un 80 por ciento.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha