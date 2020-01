Hospitales de Santander recortarían servicios por falta de dinero

“Agridulce”, así calificaron los gerentes de los hospitales públicos de Santander el resultado de la reunión con el Ministerio de Salud debido a que no se tomaron decisiones de manera inmediata para aliviar la difícil situación financiera por la que atraviesan las 87 entidades del departamento.



Una de las situaciones que no tendrá solución es que los servicios prestados a la población migrante del 2019 hacia atrás, que suma unos $ 25.000 millones, no será pagada por el Gobierno Nacional. Esto afecta el flujo de caja y por ende el pago a personal, proveedores y funcionamiento.

“El Gobierno nos obliga a prestar los servicios pero no nos paga y el 30 % de la atención es para migrantes. El Ministerio dijo que no había plata para pagar la deuda y que iba a gestionar un crédito para pagar lo que se genere a partir de este año”, indicó el Gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu), Juan Eduardo Durán Durán.



Otro problema que ya afrontan los Hospitales es el no giro de los Aportes Patronales, que sumaban unos $9.000 millones para todos los hospitales de Santander, lo que pondrá aún más en ‘jaque’ la situación financiera.



Un punto más que afecta las finanzas es el decreto con el que el Gobierno Nacional autorizó el traslado de los usuarios de las EPS liquidadas como Emdisalud y SaludVida a otras EPS del régimen contributivo, sin obligarlas a que contraten servicios con los hospitales públicos.

“En el caso del Isabu nosotros atendíamos a 7.000 usuarios de SaludVida y recibíamos unos $ 3.000 millones anuales por los servicios, dinero que ya no va a ingresar. En el caso de los hospitales de Barrancabermeja y Floridabalanca dejarían de recibir unos $ 10.000 millones y esto obligará a disminuir el personal a la mitad con perjuicio para otras comunidades”, precisó Durán Durán.



Y la deuda de las EPS a los hospitales es la otra crisis casi insostenible, pues son casi $300.000 millones que están pendientes de pago y pese a que se hacen acuerdos las EPS no cumplen.



Así las cosas, el Gerente del Isabu dijo esta situación llevaría a que se recorten servicios como medicina interna, obstetricia, ginecología, pediatría; y también se disminuiría el horario de atención en algunos puntos porque no se tendría dinero suficiente para pagarles a los médicos, especialistas ni al personal administrativo. “Si el Gobierno no mejora la situación, podríamos llegar a ese punto”, precisó.



Si se cierran algunos servicios iría en detrimento de otras entidades como el Hospital Universitario de Santander (HUS), porque todos los pacientes se tendrían que remitir allí y el HUS tampoco cuenta con la suficiente capacidad para atenderlos debido a que también está en crisis por las deudas de las EPS.

Tras la reunión, el Gobierno Nacional se comprometió en revisar el decreto para modificarlo o derogarlo. Mientras que la secretaria de Salud de Santander, María Eugenia Triana, se comprometió en gestionar el pago de la deuda de las EPS y en revisar la deuda que la misma Gobernación tiene con los hospitales para buscar una forma de pago.



Para el próximo 14 de enero se tendrá una reunión con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira, en la que se espera que el Gobierno Nacional defina la hoja de ruta para evitar el cierre de algunos servicios.



En dicha reunión también se definirá, si no hay solución, la participación en el Paro Nacional convocado para el próximo 21 de enero. “Esta es la primera vez que los directivos de los hospitales pensamos en la posibilidad de ir a un cese de actividades, pero si no lo hacemos la salud pública del país se puede acabar”, indicó Durán Durán.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA