La pandemia tiene en crisis a colegios privados de Santa Marta

Los ingresos de los colegios privados de Santa Marta se han reducido en un 50 por ciento y en algunos hasta en 70 por ciento durante la pandemia. Para el segundo semestre del año, la deserción de estudiantes creció, al igual que la cartera morosa de aquellos que continuaron recibiendo sus clases, pero que no han tenido manera de pagar sus pensiones.

La crisis se agudizó en este sector, debido a que los padres de un buen número de niños y adolescentes, dejaron de trabajar o sus salarios disminuyeron igualmente por la parálisis y restricciones que existen en la actualidad para diferentes actividades y empresas en la capital del Magdalena.



Desde que empezó la emergencia de salud por el covid-19, se presentaron los primeros retiros de alumnos, especialmente de los grados jardín y primaria, según informó Shirley León, representante de la Asociación de Colegios Privados de Colombia sede Santa Marta que congrega a 131 instituciones.

A pesar que los pagos que reciben mensualmente por cada alumno disminuyeron notoriamente, las instituciones han tenido que hacer esfuerzos para seguir ofreciendo un servicio de educación a través de la virtualidad.



“Ha sido necesario invertir en plataformas que te brinden estabilidad en la conexión y hagan dinámico y entretenido el aprendizaje; igualmente capacitar a los profesores y garantizar que se cumplan los objetivos académicos”, manifestó Shirley León, quien también es rectora del colegio cristiano Creciendo con Jesús.

El panorama es complicado para todo este sector, sin embargo, son las instituciones medianas y pequeñas, las más afectadas, pues se están quedando sin alumnos y el dinero que les ingresa no es suficiente para pagar a los docentes y administrativos y responder por servicios, arriendos y otras obligaciones.



“Ya varios colegios, especialmente jardines escolares tuvieron que cerrar sus puertas porque los papás al estar en casa cuidan directamente de sus hijos”, sostuvo Deyanith Barrera, otra propietaria de colegio.



Las instituciones educativas privadas, para no dejar de funcionar, han tomado medidas severas, unas como el despido de al menos tres y cinco profesores, aseadores y vigilantes y a quienes quedaron laborando se les hizo un ajuste salarial.

Con una nómina reducida intentan superar su difícil presente, no obstante, consideran que si el otro año la situación no cambia, definitivamente no habrá manera de seguir atendiendo a la población estudiantil.



“A los profesores que ahora quedaron con una sobrecarga académica, se les deben varios salarios. Estamos haciendo un esfuerzo grande para sobrevivir”, anotó Barrera.

SOS al Gobierno

Los propietarios de los colegios privados solicitan ayuda al Gobierno Nacional para no tener que cerrar sus puertas. Indican que hasta ahora los alivios han sido insuficientes y los bancos se niegan a aprobar créditos por la incertidumbre financiera que afrontan las escuelas.



El secretario de Educación distrital, Antonio Peralta, coincide con la preocupación de este gremio y aseguró que si la deserción de estudiantes de las instituciones no oficiales sigue creciendo, el otro año tendrá el Distrito que asumir su educación, lo cual excedería la capacidad de las instituciones públicas.

“Con mesas de trabajo empezamos a revisar lo que viene pasando. Si bien esta pandemia ninguno se la esperaba, es necesario comenzar a plantear alternativas para que los estudiantes de privados cumplan su calendario escolar con normalidad y los colegios puedan responder sus obligaciones”, agregó el funcionario, quien informó que la deserción también se presenta en un 6 por ciento en los colegios oficiales por problemas de conectividad y desmotivación de la población educativa.

