La crisis de agua potable en Santa Marta se ha hecho más intensamente con la llegada de la temporada seca del 2023. De acuerdo a las denuncias formales presentadas por la ciudadanía, alrededor de 35 barrios de diferentes zonas de la ciudad tienen más de 15 días sin recibir el liquido preciado en los hogares.



(Además: Estudiantes de colegio de Santa Marta se fueron a los puños)

Los habitantes de estos barrios están sufriendo las consecuencias de la falta de agua, lo que les está afectando en su vida diaria y en su salud. La mayoría de las personas han tenido que recurrir a comprar agua en tiendas, carrotanques o carretillas, lo que les representa un gasto extra y en muchos casos, no tienen los recursos para hacerlo.



“Estamos sufriendo mucho sin agua, no podemos hacer las tareas del hogar, no podemos cocinar, no podemos bañarnos. Tenemos que comprar agua en tiendas cercanas, pero no todos tenemos el dinero para hacerlo. Necesitamos una solución urgente”, dijo Carmen Jiménez, habitante de uno de los barrios afectados.

Exigen a la ESSMAR suministro el agua

Por su parte, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, se pronunció sobre el tema y exigió a la empresa de servicios públicos de Santa Marta que cumpla con su objeto social y garantice el suministro del recurso hídrico a las familias afectadas.



(También: Capturan a escolta de la UNP que abusó sexualmente de una menor en Bolívar)



Johnson expresó su preocupación por la falta de acción por parte de la Essmar, la empresa encargada de prestar el servicio de agua potable en la ciudad.



“La Essmar se comprometió a presentar un plan de contingencia para la temporada seca, pero hasta la fecha no ha dado a conocer las acciones para atender la emergencia que se genera en la ciudad cada vez que deja de llover y los niveles de los ríos que abastecen el acueducto bajan de forma drástica. Esto no puede seguir así, necesitamos que se tomen medidas inmediatas para solucionar esta situación”, afirmó.



La falta de respuesta de la Essmar ha generado indignación en los habitantes de los barrios afectados.



“Nos sentimos abandonados por la empresa y por las autoridades. Necesitamos agua para poder sobrevivir y nadie nos está dando una respuesta concreta”, dijo Jaime Torres, otro usuario afectado.



Ante la situación, la alcaldía de Santa Marta ha reiterado su llamado a la Essmar para que remita el informe detallado de los caudales de los ríos Gaira, Manzanares y Piedras, de las PTAP del Roble y Mamatoco, así como una relación que determine cuál es el deficit en el sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad y el analisis de las condiciones.

Comercio afectado

La falta de agua también está afectando a los comerciantes locales, quienes han visto disminuir sus ventas debido a la imposibilidad de mantener sus negocios abiertos.



(Puede interesarle: Médico de Medicina Legal habría abusado sexualmente a una niña de 13 años)



"No podemos lavar los utensilios, ni limpiar el local. Esto nos está afectando gravemente", afirmó Maritza Rodríguez, dueña de un restaurante.



Ante esta situación, la alcaldesa Virna Johnson hizo un llamado vehemente a la Essmar para que presente el plan de contingencia que se ejecuta ante este tipo de emergencias.



EL TIEMPO se comunicó con la empresa encargada, pero hasta la publicación de esta noticia no había respondido a los interrogantes sobre las acciones que se vienen realizando en la ciudad para suministrar el agua potable.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más noticias