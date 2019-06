Alcaldía extendería por dos meses Calamidad Pública en Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta se encuentra estudiando la posibilidad de prolongar la calamidad pública por un periodo de dos meses más con el fin de atender a las comunidades que continúan sin recibir el preciado líquido en sus casas.

A pesar que en la ciudad cayeron algunas lluvias, no fueron suficientes para superar el déficit de producción y distribución de agua que registra el acueducto, a raíz de los bajos caudales que mantienen los dos ríos que lo alimentan.



El plan de acción de 90 días que se implementó a partir de la declaratoria de emergencia culmina el 15 de julio, sin embargo, la oficina para la Gestión del Riesgo y Desastre, indicó que el panorama sigue siendo preocupante y es necesario darle continuidad hasta que se logre superar la crisis.



La extensión de la calamidad pública se establecerá de acuerdo las proyecciones de lluvias del Idean en esta parte del país.



Jaime Pérez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, considera que la ciudad al menos durante los próximos dos meses seguirá teniendo dificultades para distribuir el agua a los hogares, por lo tanto es necesario gestionar nuevos recursos propios y ante el Gobierno Nacional, para la contratación de carrotanques, que ha sido hasta ahora la única alternativa posible para garantizar de una manera regular el preciado líquido en los 163 barrios que no están recibiendo servicio por la deficiencia que presenta el sistema de redes del acueducto.



“No se ha logrado cumplir a cabalidad, pero sí, por lo menos llegar paulatinamente a los sectores que carecen de agua”, indicó Pérez quien detalló que en total hay 400 puntos de distribución que fueron establecidos en puntos estratégicos para que las familias puedan abastecerse.



Según el funcionario, aunque la falta del recurso hídrico ha sido un problema de muchos años en Santa Marta, nunca antes se había hecho una intervención con 60 vehículos cisternas, cuyo número debería ser incluso mayor, pero hacen falta más punto de cargue de agua.



“En épocas de sequía siempre se hacía el proceso de distribución con máximo 35 carrotanques, este año se duplicó el proceso de entrega teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios, aun así nos quedamos cortos porque la necesidad de agua es muy grande”, detalló el coordinador de Gestión del Riesgo.



En la ejecución del plan de acción para atender a la zona no cubierta por el acueducto, han intervenido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través de un convenio con la Cruz Roja que dispuso de 20 vehículos cisternas por valor de 800 millones mensuales, la Alcaldía entre tanto contrató 10 vehículos con disponibilidad de 24 horas por valor de 394 millones por mes, Ecopetrol está ayudando con otros 10 vehículos; la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar entre tanto contrató con 20 carrotanques más que atienden las zonas en que se interrumpe el servicio por red.



La Oficina de Gestión del Riesgo hasta el día 67 de la declaratoria de calamidad pública había repartido 142 millones de litros de agua en 10.938 viajes.

Roger Urieles Velasquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv