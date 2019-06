La lucha por el manejo del agua en Santa Marta

En las últimas semanas han aumentado los enfrentamientos entre el Alcalde (e) Andrés Rugeles y la gerente de la empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, (Essmar) Ingrid Aguirre, por la operación y suministro del agua potable en la ciudad.

Aguirre asegura que el mandatario designado por el Presidente de la República, se ha convertido en un obstáculo para dirigir la entidad y garantizar su buen funcionamiento desde el mes de abril que asumió dicha función.



Rugeles por su parte, mantiene su oposición a la gestión que se viene realizando para operar el acueducto y parece decidido a realizar cambios que a su parecer se necesitan dentro de una solución definitiva al problema de agua que padecen los samarios.



Una fuga en una línea de aducción principal del acueducto, que dejó sin el preciado líquido a por lo menos 100 barrios, originó un nuevo escenario de discordia entre la Alcaldía y la Essmar.



Inicialmente la empresa prestadora de servicio público, indicó que por la gravedad del daño, los trabajos de reparación tardarían de 3 a 4 días, sin embargo, 24 horas después la administración distrital informó que la emergencia se había superado en un lapso más corto gracias al apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado Triple A.

“#AguaParaTodos por medio de gestión del Alcalde (e) Andrés Rugeles, quien solicitó asistencia técnica a la Triple A, daño en tubo madre de suministro de agua que afectaba a gran porcentaje de la ciudad fue solucionado en tiempo récord en beneficio de los samarios”, señaló la Alcaldía en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.



La Essmar respondió a dicha aseveración, con un comunicado de prensa, donde negó la intervención de la empresa foránea y ratificó que fue gracias a un trabajo continuo por parte de su equipo interdisciplinario (Acueducto, producción ANC y mantenimiento), que se reparó de manera ágil el daño en la tubería de 20 pulgadas de asbesto cemento clase 25.



“Para esto, se consiguió el suministro de dos uniones universales específicas, para acoplar los tramos existentes de asbesto cemento al niple de PVC que se utilizó en la reparación. Estas piezas fueron traídas desde Barranquilla en menos de 24 horas”, manifestó en el informe de prensa.



Días después, Ingrid Aguirre elevó una nueva queja contra la Alcaldía que dirige provisionalmente Rugeles, en la que pedía una explicación por los movimientos que viene haciendo la Secretaría de Hacienda, con el fin de impedir se otorgaran cupos de crédito que requería el operador para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.



Aguirre dejó ver en la misiva, que aunque el Alcalde (e) le aprobó mediante acuerdo esta modalidad de acceder a un capital, se estaría ordenando las restricciones a dichos recursos.



“Las entidades financieras afirmaron que no presentaron propuestas toda vez que habían sido llamados por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital notificándoles que no accedieran a otorgar estos cupos de crédito pues desde la Alcaldía no se habían autorizado estos a ninguna entidad descentralizada", señala una carta que hizo llegar la Essmar a la oficina del Alcalde encargado.



Ante lo expresado por Ingrid Aguirre, la oficina de comunicaciones de la Alcaldía emitió un nuevo pronunciamiento en el que aclaró que “no es cierto que la Junta Directiva en cabeza del alcalde (e) Andrés Rugeles haya aprobado facultades a la gerente Aguirre para suscribir un crédito de hasta 15 mil millones de pesos”.



Detalló el comunicado que “por el contrario le solicitó allegar propuestas, para que la Junta Directiva sea la que apruebe la celebración de crédito alguno con entidades financieras”.



Sobre la función de la Secretaría de Hacienda en este proceso, aseveró que se requiere su intervención para una labor técnica de análisis sobre las posibles propuestas, pero debido a la imposibilidad de que la funcionaria consiga y suministre dichas propuestas, no ha sido posible estudiarlas.



Por último, solicitó a la funcionaria hacer llegar las pruebas de las afirmaciones que dijo, ya que carecen de total veracidad.



Esta situación de tensión entre la Alcaldía y la Essmar, reflejan el inconformismo que existe por parte de Andrés Rugeles con Ingrid Aguirre, quien es una de las pocas funcionarias que quedan del equipo de Gobierno del alcalde suspendido,Rafael Martínez, por un proceso judicial en su contra.



Para Rugeles, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta que asumió la operación del acueducto y alcantarillado desde el 18 de abril, no posee capacidad técnica, operativa ni administrativa para garantizar la prestación de estos servicios y estaría buscando los mecanismos legales para reemplazar a su gerente o en el mayor de los casos abrir una licitación pública con el fin de contratar a un nuevo operador.



Las expectativas en la ciudad se centran principalmente en la inversión de los recursos por el orden de los 890 mil millones de pesos de vigencias futuras, que aprobó el Concejo Distrital para ejecutarlos en una solución a corto, mediano y largo plazo a la crisis de agua que sufren los habitantes desde hace décadas.



Por el momento, la capital del Magdalena se mantiene en calamidad pública, pues aunque volvieron las lluvias, los ríos que alimentan el acueducto siguen sin recuperar su nivel, por lo cual las fuentes hídricas siguen poder atender la demanda de usuarios

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv