Rebeldía de campesinos por falta de agua

A solo diez minutos de Montería están ubicadas las veredas El Faro 1 y 2, Las Babillas y El Tapao, que desde esta semana empezaron a protestar de una manera particular por la falta de agua.

Aunque pertenecen a la zona suburbana de la capital cordobesa, los cerca de 1.300 habitantes de esa comarca sufren desde hace cerca de diez años la falta del preciado líquido pese a tener redes de acueducto y recibir puntualmente la factura de cobro de la empresa Veolia, responsable del suministro.



Rubén Alarcón, líder comunitario del sector señala que son muchas las promesas provenientes de la alcaldía de Montería, la Gobernación de Córdoba y del gobierno nacional para normalizar el servicio en el sector.

"Todo se queda en falsas promesas, especialmente en época de campañas cuando desfila toda clase de político por nuestras parcelas a comprometerse con el agua; pero después que salen elegidos se olvidan de nosotros", comenta Alarcón.



Para expresar su rebeldía con la próxima contienda política los campesinos afectados hicieron colecta para instalar pasacalles en los que aseguran "No hay agua, no hay votos".



"Es una manera de hacernos sentir porque ya hemos sido objeto de burlas de los políticos por mucho tiempo y no pensamos seguir sirviendo de lo mismo", comenta.



Asegura que toda la comunidad debe comprar galones de agua en sectores donde sí llega el líquido, lo cual hace más costoso e incómodo por la precariedad del mismo.



"Cada galón de agua cuesta en el punto de tubería $500 pesos y si son diez galones que llevamos porcada casa en un día, nos estamos gastando $5.000 diarios sin contar el transporte y en muchas ocasiones no alcanza lo que compramos para el consumo", concluyó.



La última promesa para instalar el servicio de agua la hizo el ministro de vivienda Jonathan Malagón, durante la realización del Taller Construyendo País, celebrado el pasado 27 de octubre de 2018 en el municipio de Chinú, Córdoba.



Allí, delante del presidente Iván Duque y el público cordobés asistente, Malagón aseguró que las obras para la instalación de nuevas redes de acueducto para Las Babillas Faro 1 y 2 iniciarían en enero de este año. Sin embargo, han pasado seis meses después de la fecha anunciada y en la zona no se ha instalado la primera piedra.



"Otra vez nos mintieron porque por acá no ha llegado ninguna firma constructora a planear ni ejecutar nada", dijo Miguel Jiménez, habitante de El Faro 2.



Un vocero de la Alcaldía de Montería dijo que existen unas partidas reservadas por parte de la administración municipal, pero que para realizar dicho desembolso el Gobierno Nacional debe realizar un convenio que permita dar vía libre al proceso licitatorio y aportar la plata comprometida para la obra y hasta la fecha no han recibido notificación sobre ese trámite.



Las veredas Faro 1 y 2 están ubicadas en cercanías al complejo de residencias campestres bautizado Balmoral en cuya sociedad accionaria estarían incluidos los hijos del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. También allí cerca está la finca El Ubérrimo de propiedad del ex mandatario de los colombianos. En ambos predios de extensas hectáreas sí llega el agua potable con alta presión y en óptimas condiciones.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

Montería