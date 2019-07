'Repetir sanción Alcalde de Tierralta en otros municipios': Ascsucor

Los líderes campesinos del sur de Córdoba que conocieron la suspensión por tres meses en contra del alcalde de Tierralta Fabio Otero, pidieron a la Procuraduría aplicar la misma sanción a otros mandatarios locales del Departamento.

Otero, quien este miércoles fue notificado de la decisión del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo del orden público, relacionadas con la invasión de varios lotes en su municipio y que al parecer produjeron la muerte de la líder María del Pilar Hurtado, tendrá que enfrentar investigaciones disciplinarias en su contra.



De acuerdo con José David Ortega, coordinador de asuntos políticos de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), las alertas tempranas que desde la Defensoría del Pueblo se vienen realizando desde el año 2017, no han tenido eco en los alcaldes que son notificados oportunamente, por lo que estarían incurriendo en la misma irregularidad que habría cometido Otero y que lo dejó tres meses por fuera de su cargo.



"Existen múltiples alertas tempranas y las autoridades no hacen nada para cumplir los decretos dirigidos hacia la protección colectiva de las comunidades, no lo están teniendo en cuenta y los dejan a merced de los violentos", aseguró Ortega.



Dijo que las entidades responsables de garantizar la protección y el libre desempeño de los líderes sociales solo atiende los llamados cuando se producen atentados, asesinatos o desplazamientos, demostrando de esa manera la desidia en el ejercicio de sus funciones.



"Siempre sacan la excusa que no pueden atender nuestros llamados por falta de persona, presupuesto u otras excusas", ratifica el líder de Ascsucor.

Otra petición, justicia

En cuanto a las investigaciones que adelantan las autoridades por los hechos que acabaron con la vida de María del Pilar Hurtado, José David Ortega, dijo que se hace necesario tener resultados prontamente por cuanto las imágenes del atroz crimen conmovieron al país y a la comunidad internacional.



"A La Fiscalía General de la Nación pedimos, especialmente al equipo élite, dar con celeridad no solo con los actores materiales, sino también con los actores intelectuales que ordenaron el vil asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, las causas que generaron el acontecimiento y la procedencia del panfleto intimidante que circulo desde el 1 de junio en Tierralta Córdoba", dijo.



Sostuvo que las amenazas en contra de organizaciones y personas que luchan por el bienestar colectivo no cesa y que en Tierralta se mantiene la zozobra por la seguridad de quienes aún se mantienen ejerciendo el liderazgo comunitario.



"Es imperativo requerir a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior, de Defensa, de Justicia y al Estado colombiano en su conjunto, presidido por el señor Iván Duque Márquez brindar plenas garantías de seguridad a los líderes de Tierralta, Córdoba hoy amenazados, algunos desplazados forzadamente. La garantía de vida para estos y estas les corresponde plenamente".



Finalmente, reiteró la petición de acompañamiento de los organismos que han respaldado los procesos de paz en Colombia y que los han representado en la lucha de los líderes sociales.



"Por último, requerir a la Misión de Observación de la ONU en Colombia, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la MAPP-OEA, al Programa de Derechos Humanos de USAID, hacer monitoreo y seguimiento permanente a este caso en particular que es hoy espejo y reflejo de la desidia con que se aborda desde la institucionalidad la situación de riesgo y amenazas que ha puesto una lápida sobre más de 600 líderes en el país entre 2016 y 2019", concluyó José David Ortega.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería