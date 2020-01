Alarma por asesinatos de miembros de la comunidad Lgbti+ en Neiva

Los asesinatos de dos mujeres transgénero, ocurridos en menos de 8 días, encendieron las alarmas en la ciudad de Neiva, Huila.

Una de las víctimas fue Reynaldo Rojas Calderon, quien fue atacado con arma blanca en el barrio Las Américas, y Hilary Medina, o Cristin, joven transgénero de 22 años que fue atacada a tiros en la carrera 2 con calle 6 de la zona céntrica.



Hilary Medina fue sorprendida por hombres en moto que le dispararon y huyeron sin que se conozcan sus identidades.



La Policía Metropolitana de Neiva señaló que este hecho sucedió a las 10 de la noche de este sábado y, malherida, Hilary fue llevada al Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, pero llegó sin signos vitales.



"Se trata de un integrante de la comunidad Lgbti que recibió dos impactos de arma fuego cerca del esternón y la espalda", dijo la Policía y agregó que en el ataque también resultó herida Angie Lorena Álvarez, de 29 años.



Hilary era de Neiva, pero hace pocos días había llegado de Medellín y no tenía amenazas en su contra por lo que se trata de un caso extraño que viene siendo investigado por las autoridades.



“Estamos preocupadas y atemorizadas por estas muertes, pero lo peor de todo es que no se conocen causas ni autores", señalaron miembros de la comunidad Lgbti que exigieron justicia con las capturas de los responsables.



A este hecho se sumó el asesinato, el miércoles anterior, en el barrio Las Américas, de Reynaldo Rojas Calderón, 59 años, miembro de esa comunidad que fue agredido con arma blanca presentando múltiples heridas en su cuerpo.



La rápida reacción de la Policía permitió las capturas de dos sospechosos identificados como Javier Cortés, alias Boxer, de 32 años, residente en el asentamiento Rafael Uribe, y de Jorge Leonardo Puentes Cortés, 27.



"Se les decomisó un arma blanca con la cual habrían atacado a la víctima", dijo la Policía.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 8:30 de la noche del miércoles se presentó una riña en la carrera 24 con calle 2F del barrio Las Américas, dejando como saldo una persona gravemente lesionada con heridas en cabeza y cuello ocasionadas con arma blanca.



Las autoridades señalaron que la víctima fue Reinaldo Rojas Calderón, reconocido estilista del barrio Las Américas, pero no se conocieron las causas de su muerte.



Algunos miembros de la comunidad Lgbti en Neiva rechazaron la muerte de Hilary Medina y señalaron que la violencia contra las mujeres transgénero ha venido en aumento por la ausencia de oportunidades educativas y laborales.



"No le hacía daño a nadie, lo que pasa es que vivimos en una sociedad intolerante que no respeta las condiciones o inclinaciones sexuales de las personas", señalaron.

NEIVA