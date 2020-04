‘Intruso’ habría asesinado a capitán de barco alemán en Cartagena

Un giro dieron en las últimas horas las investigaciones por el crimen de un capitán dentro de un barco mercante, con bandera del reino unido, que se encuentra atracado en aguas de Cartagena de Indias.



Fuentes del CTI de la Fiscalía han dicho que el crimen de Myo Tun Zaw, de 50 años, capitán del barco ‘Spirit of Hamburg’, fue cometido, con sevicia, por la misma tripulación.



La nave con más de 500 contenedores había arribado a Cartagena de Indias el pasado jueves 16 de abril a las 12 horas y 40 minutos, como lo muestra la carta de navegación, conocida en exclusiva por EL TIEMPO.

No obstante, EL TIEMPO conoció información oficial de la naviera, propietaria del barco, que señala que el crimen del curtido marino habría sido cometido por “un intruso a bordo del barco en el puerto de Cartagena”.



“Los gerentes Zeaborn Ship Management lamentan informar que en la tarde del 16 de abril de 2020, uno de sus valiosos marinos de su buque portacontenedores ‘Spirit of Hamburg’ ha sufrido lesiones fatales, tras lo que se cree que fue un incidente violento con un intruso a bordo del barco en el puerto de Cartagena, Colombia”, señala la compañía alemana Zeaborn Ship Management, a cargo de la nave, en comunicado de prensa.

#FelizSabado Este es el barco de la empresa alemana Zeaborn Ship Management donde fue asesinado, en extrañas circunstancias, el capitán de la nave. El crimen fue cometido en aguas de #Cartagena @ELTIEMPO @ColombiaET @FiscaliaCol @PoliciaColombia @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/cvG3VZKhHh — John (@PilotodeCometas) April 18, 2020

La multinacional envió condolencias a la familia y amigos del capitán Myo Tun Zaw, y ofrecerá apoyo psicológico a la tripulación.



“Los familiares del miembro de la tripulación han sido notificados y se les ofrecerá apoyo total en este momento tan difícil. La tripulación de ‘Spirit of Hamburg’ recibirá ayuda psicológica tras la trágica muerte de su colega”, agrega la multinacional, que compró el barco en al año 2014 a la empresa, también alemana, Hamburg Sud.



La escena del crimen es una nave mercante con más de 500 contenedores, que tenía como destino varios puertos internacionales.



“Representantes de la compañía llegaron a Cartagena para brindar más apoyo a la tripulación. Las circunstancias exactas del incidente violento aún se desconocen y la Policía inició una investigación oficial sobre los eventos y realizó entrevistas con la tripulación del ‘Spirit of Hamburg”, agrega la compañía propietaria del barco.

Para no interferir con la investigación de la policía local, Zeaborn Ship management informó que se abstendrá de entregar mayores declaraciones en esta primera etapa de las investigaciones.



Las autoridades de Colombia ya otorgaron el permiso para que la embarcación se mueva al anclaje interior de la Bahía de Cartagena.



La empresa Zeaborn Ship Management, que compró el barco en el año 2014 a la multinacional, también alemana Hamburg Sud, informó la mayoría de su tripulación no es de origen filipino.

El periplo de la nave donde se cometió el crimen

Este medio conoció la carta de navegación del barco ‘Spirit of Hamburg’, el cual señala que el 31 de marzo pasado estuvo en el puerto de Cristóbal, en Panamá.



Luego partió hacia el Puerto de Filadelfia, en los Estados Unidos, a donde llegó el 7 de abril. De allí partió a la ciudad de Charleston, también en los Estados Unidos, a donde arribó el 10 de marzo.



La nave arribó a aguas de Cartagena de Indias el 16 de abril a las 12 horas y 24 minutos.



Según los investigadores colombianos en la escena del crimen, el asesinato del curtido marinero se habría ejecutado entre la tarde del 16 y la mañana del 17 de abril.



Este tipo de embarcaciones viajan con una tripulación de entre 20 y 30 personas.

#FelizSábado el banco de bandera británica donde fue cometido el crimen del capitán, a manos de sus propios marinos, está ubicado frente la isla de Tierrabomba @eltiempo @ColombiaET @FiscaliaCol @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/hzdllvVojx — John (@PilotodeCometas) April 18, 2020

La nave permanece atracada frente a la isla de Tierrabomba

El barco, con matrícula IMO: 9391660, donde se cometió el misterioso crimen fue construido en el año 2007 y fue bautizado con el nombre de Bahía Laura; pero su nombre fue cambiado en el año 2013 a ‘Spirit of Hamburgo’, como un augurio para la buena suerte de la compañía naviera.



Posteriormente en el año 2014 fue adquirida por la multinacional Zeaborn Ship Management.



Se trata de una nave mercante que, según sus últimas cartas de navegación, ha recorrido el Caribe en varias oportunidades.



De hecho en enero del año 2016 estuvo atracado varios meses en un puerto de Panamá donde fue sometido a reparaciones.



“Se busca aplicar la Convención sobre el Derecho de Mar de 1982, para que este caso sea asumido por la jurisdicción penal de la bandera alemana, por haber ocurrido dentro del buque mercante”, señaló la Fiscalía General de la Nación.



Fuentes del CTI le dijeron a este diario que el capitán era de origen birmano, y que se desconocen las causas del presunto motín a bordo que habría culminado con el asesinado del marino hombre.



Según el ente investigador, en este caso se aplica, además, el principio de extraterritorialidad, pues el delito no fue cometido dentro de la jurisdicción de Colombia, y por lo tanto no puede asociarse este caso a una política criminal nacional, sino del país de origen.



