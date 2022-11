Después de un mes del asesinato del periodista Rafael Moreno en el municipio de Montelíbano (Córdoba), las autoridades del departamento guardan silencio y no hay ningún resultado sobre los asesinos del comunicador.



Familiares, amigos y periodistas en general de la región pidieron a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a los entes de investigación que entreguen resultados sobre el caso y se castigue a los responsables.



(Además: Estudiantes de Unimagdalena quedarían sin ayuda económica de Jóvenes en Acción)



“Sus amigos lo recordamos, lo lloramos al igual que su familia. Ha pasado un mes y no hay noticias de las autoridades competentes, no conocemos nada de quién fue al autor material de su muerte”, han manifestado sus amigos.

12 periodistas del sur de Córdoba han denunciado amenazas de muerte por su trabajo en la región

No se conocen resultados sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Rafael. Hay un silencio impresionante por parte de los mandatarios locales, departamentales y nacionales FACEBOOK

TWITTER

Varios colegas han escrito en sus redes que su muerte se encuentra casi en el olvido y que seguramente dentro de muy poco tiempo nadie hablará en la región sobre lo sucedido.



“No se conocen resultados sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Rafael. Hay un silencio impresionante por parte de los mandatarios locales, departamentales y nacionales”, indicó Yeison Duván Blanco en su página El Reportero del San Jorge.



Manifestó que en la actualidad son los organismos internacionales los que han tocado el tema y se encuentran investigando el caso, pero que los alcaldes locales, el gobernador de Córdoba y el mismo presidente Gustavo Petro asumen una posición como si no hubiese pasado nada.



(Le puede interesar: La historia del pueblo de La Guajira al que los flamencos sacaron de la pobreza)



“Mientras esto sucede, 12 periodistas más del sur de Córdoba han denunciado amenazas de muerte por el ejercicio de su trabajo en la región, por denunciar casos de corrupción”, precisó.



Expresó además que esos mismos periodistas que han recibido amenazas, ahora se dedican a informar sobre otros temas menos complejos y a realizar transmisiones de fiestas en corralejas para no entrar en conflicto con alguien y no recibir un atentado de muerte.



“Las autoridades tienen la obligación moral de seguir con las investigación del caso hasta que se haga justicia, porque los corruptos no pueden tener más poder que la sociedad”, afirmó.

El crimen: Los sicarios aprovecharon

ausencia de un escolta que tenía asignado

Presidente Petro y Vice presidenta Francia Márquez no queremos más impunidad, no más líderes ni periodistas asesinados sin que la familia sepa la verdad sobre lo sucedido FACEBOOK

TWITTER

El periodista Rafael Moreno fue asesinado hace un mes (17 de octubre del 2022) cuando se encontraba en un negocio de comidas rápidas y lavadero de carros de su propiedad en Montelíbano Córdoba.



Los sicarios aprovecharon la ausencia de un escolta que tenía asignado. El horario en día domingo permitió que el lugar se encontrara solo. Dispararon y acabaron con su vida.



Rafael Moreno era un periodista que fustigaba a la clase política de la región por presuntos actos de corrupción en contratos y obras convertidas en elefantes blancos. También se desempeñaba como presidente de una junta de acción comunal en Puerto Libertador (Córdoba).



(Le puede interesar, Cartagena: Capturan a presuntos financistas de crimen de niña y su padre)



Sus colegas consignaron que se trataba de un periodista que denunciaba con pruebas en la mano el manejo de presuntas acciones por fuera de la ley en la región, pero que nunca los entes de control tomaron acciones en esos casos.



“Queremos que haya claridad, esclarecimiento sobre el caso, queremos saber quién asesinó a ‘Rafa’, quién colocó el dedo en el gatillo y quién dio la orden para asesinarlo, queremos esa verdad”, dijeron miembros de su familia.

Los riesgos de ejercer el periodismo

en la subregión del San Jorge son grandes

Los riesgos de ejercer el periodismo en la subregión del San Jorge son grandes. La persecución a los medios y la debilidad del Estado para garantizar la mínima protección a los periodistas... FACEBOOK

TWITTER

Familiares del periodista solicitaron a las autoridades que todas las investigaciones que Rafael Moreno llevaba en cada municipio de Córdoba no queden impunes y que se les haga un seguimiento serio.



Pidieron además que a los líderes sociales del sur de Córdoba se les asigne un esquema de seguridad por las recientes amenazas que han recibido.



“Señor Presidente Petro y Vice presidenta Francia Márquez, no queremos más impunidad, no más líderes ni periodistas asesinados sin que la familia sepa la verdad sobre lo sucedido”, dijeron.



Los comunicadores saben del riesgo de informar hoy en la región.



(También: Al profesor Gustavo Moncayo lo despidieron como a héroe en Nariño)



“Los riesgos de ejercer el periodismo en la subregión del San Jorge son grandes. La persecución a los medios y la debilidad del Estado para garantizar la mínima protección a los periodistas son los factores de mayor amenaza para quienes tienen el oficio de informar”, dijo Yeison Duván Blanco.



Así mismo indicó que el periodismo en el sur de Córdoba corre el riesgo de desaparecer por el temor de ser asesinados.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo