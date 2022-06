A esta hora en Cartagena se adelatan de manera reservada las audiencias de imputación de cargos a los cinco capturados señalados de planificar y asesinar al fiscal del Paraguay Marcelo Pecci, el pasado 10 de mayo en las playas del hotel Decameron en la isla de Barú.



Las audiencias se desarrollan en la sede de la Fiscalía en el barrio Crespo, pues los implicados no fueron trasladados hasta los despachos judiciales del Centro Histórico, luego de que el juez 12 penal con funciones de garantías, que preside las audiencias, asegurara que uno de los capturados amenazó al togado y a integrantes del cuerpo de investigadores del CTI.

Protección al testigo clave en el caso

EL TIEMPO conoció que cuatro de los cinco detenidos por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci aceptaron cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado, que les imputó la Fiscalía General.



Ellos serían: Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve (madre e hijo), Eiverson Zabaleta y Wendre Still Scott. El único que no aceptó los cargos fue Francisco Luis Correa.



A esta hora preocupa a las autoridades judiciales la seguridad del testigo clave en el caso:



“Por parte de un informante que revela la ubicación de estos ciudadanos en la ciudad de Medellín y señala exactamente uno a uno donde pueden o no encontrarse estas personas. Circunstancia que es corroborada con labores de inteligencia, señaló el juez que preside las audiencias.



El hombre que habría amenazado a las autoridades judiciales habría sido Francisco Luis Correa Galeano



“El señor Francisco Correa, es representativo dentro de estas actuaciones toda vez que es el modulador, el articulador y el financista de la operación que dio con la muerte del doctor Marcelo Daniel Pecci Albertini, el pasado 10 de mayo”, sostuvo el togado.

De izquierda a derecha: Arriba: Eiverson Adrián Zabaleta Arriera, Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño. Abajo: Wendre Stil Scott Carrillo, Francisco Luis Correa Galeano

Los roles de los presuntos asesinos

Entre otros elementos a estas personas les encontraron armas de fuego y materiales explosivos.



“El señor Wendre Still Scott Carrillo e coloquialmente se llama el sicario, el homicida, o la persona que dio gatillo en tres ocasiones al señor Pecci Albertini”, agregó el togado. Las primeras horas de estas audiencias se conoció que la Fiscalía les imputo los delitos de homicidios agravado, concierto para delinquir y trafico, fabricación y porte de armas.



Así operaron madre e hijo en el plan criminal.



“La señora Marisol y el señor Cristian, se ha podido establecer que, son personas que no solo figuraban como campaneros, sino también aquellas personas que realizaron el seguimiento en el hotel donde se encontraba hospedada la victima, hoy occiso”, añadió el juez.



La noche del pasado viernes, el juez 12 penal con funciones de garantías legalizó las capturas de estas personas quienes permanecieron recluidas todo el fin de semana en el bunker de la Fiscalía en el barrio Crespo.



