La extraña muerte de tres hombres dentro de un apartamento

La Policía de Pereira informó, en la mañana de este miércoles, el hallazgo de tres personas muertas dentro de un apartamento.

De acuerdo con las autoridades, se trata de los cuerpos de tres hombres que pertenecen a la comunidad LGBTI y sus muertes son materia de investigación, pues no registraban signos de violencia.



Los hechos se registraron en la urbanización Mediterránea, en el barrio Belmonte, hasta donde llegaron los uniformados luego del aviso de los vecinos.



Una vez en la vivienda, los agentes de la Policía encontraron a dos hombres sin vida y el otro alcanzó a ser trasladado al hospital San Jorge, donde finalmente falleció.



El coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Metropolitana de Pereira, indicó que se está a la espera de los resultados que entregue Medicina Legal, entidad que entregará datos vitales para adelantar la investigación.



“La hipótesis inicial es que los hombres podrían haberse intoxicado, pero no sabemos con qué sustancias ni en qué circunstancias. Trabajamos para esclarecer el hecho y conocer las verdaderas causas de las muertes”, dijo el coronel Morales.



El oficial añadió que continúan las pesquisas en el lugar de los hechos, donde se realizan entrevistas a vecinos y familiares de las víctimas, las cuales ya fueron identificadas y se sabe que tenían 55, 45 y 21 años.



“Hoy uno de los familiares manifestó que no está el vehículo de una de las víctimas, pero eso es materia de investigación. Debemos establecer qué pudo haber pasado con ello y si tiene relación con la situación”, agregó Morales.



Por su parte, John Alexánder Ospina, miembro de la mesa departamental de sexualidades diversas de Risaralda y amigo personal de una de las víctimas, precisó que esperan que se esclarezcan cuanto antes los hechos para que se respete la memoria de

los fallecidos.



“Hay muchas versiones falsas que están circulando, como que podrían haber consumido alguna droga y eso es falso. Ellos ni siquiera fumaban y repudiaban todo ese tipo de cosas. Muchas cosas no concuerdan y por eso pedimos que se esclarezca lo antes posible lo que sucedió”, señaló el activista Ospina.



Desde el programa de sexualidades diversas de la Alcaldía de Pereira informaron que citarán a la Mesa de Casos Urgentes, de la que hacen parte la Fiscalía y la Policía, para conocer los verdaderos móviles de los hechos.



De otra parte, el comandante de la Policía Metropolitana también indicó que en la ciudad han aumentado los hechos delictivos desde que se reactivaron algunos sectores económicos tras el aislamiento obligatoria por la pandemia del coronavirus.



“A más personas en la calle, más han sido los hechos delictivos como el hurto, los homicidios y las conductas que afectan la convivencia”, anotó el coronel Morales.



Con este suceso, en Pereira son cuatro las muertes en condiciones inusuales que se investigan en la última semana. El primer caso ocurrió el pasado domingo, cuando se encontró el cuerpo sin vida de una joven de 21 años en el Parque el Oso. Este fallecimiento también está en manos de Medicina Legal para esclarecer si se trataría de un feminicidio.



PEREIRA