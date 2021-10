Asesinato de niño en Tibú: la escalofriante situación con grupos armados

La muerte de un menor de edad y un joven de 18 años, que habrían sido retenidos por la comunidad tras un presunto atraco y posteriormente asesinados por hombres armados en Tibú (Norte de Santander), dejó en evidencia cómo la justicia por mano propia impera en la región del Catatumbo. Robar es firmar una sentencia de muerte.

Así quedó demostrado este viernes 8 de octubre, cuando el joven y el menor pretendían hurtar un establecimiento comercial, pero fueron sorprendidos por los comerciantes y algunas personas que transitaban por el lugar.



Algunas de las personas indignadas por el intento de hurto sujetaron con cinta adhesiva las manos de los jóvenes, mientras esperaban que las autoridades llegaran al sitio para apersonarse del caso.

Sin embargo, sucedió lo que muchos temían. Tras varios minutos de darse la retención, al establecimiento comercial llegaron varios hombres armados en motocicletas, quienes amenazaron con armas a la comunidad y secuestraron a los dos jóvenes.



"Aquí la guerrilla siempre dice que ellos se encargan de los ladrones, aquí no hay perdón para los atracadores, por eso les ponen carteles cuando los matan. Ese es el mensaje que dejan a la comunidad para que nadie más se atreva a robar", narra una habitante de Tibú.



Aunque varias personas intentaron mediar, los hombres armados intimidaron a la comunidad con armas de fuego y luego subieron a los presuntos atracadores a las motocicletas para ser asesinados en la vía que conduce a El Tarra.



"La muerte de ese niño no se justifica por nada, muchos hombres han sido asesinados por ponerse a robar y nadie le presta atención, pero estamos hablando de dos jóvenes que no conocían la ley de esta zona. Aquí no se puede robar, ellos venían de Venezuela y se encontraron con la muerte acá”, afirmó otro habitante.



Tibú es el municipio de Norte de Santander con el mayor número de homicidios y acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.



Temen represalias

La Policía Nacional ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para capturar a los responsables del doble homicidio. Sin embargo, varias personas que participaron en la detención de los jóvenes temen ser judicializados.



“Estamos acá grabando este video para demostrarles a las autoridades las falsas acusaciones que nos están haciendo. Hicimos lo que pudimos por ellos y dejamos en claro que ninguno de los comerciantes o la comunidad golpeamos a esos muchachos o los maltratamos y mucho menos yo, que era el que estaba resguardando por la vida de ellos”, expresó uno de los testigos.

El testigo y otros dos hombres publicaron un video en las redes sociales, donde precisaron que la comunidad se resistió al secuestro de los jóvenes y que la Policía no atendió las llamadas de alerta. También temen ser perseguidos por el Gaor 33.



Ante esto, el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía en Norte de Santander (Denor), insistió en que las unidades policiales no fueron informadas de manera inmediata, pero precisó que se adelantará una investigación interna para verificar la respuesta de las unidades en el escabroso caso.



“No hay que perder de vista a los responsables de este crimen que nos estremece a todos. Los narcoterroristas del Gaor 33 al mando de alias Mechas, por quien el Gobierno Nacional ofrece una cuantiosa recompensa”, afirmó el oficial.



El comandante advirtió que la Policía Nacional conoció las denuncias de habitantes de Tibú, quienes han sido amenazados por ser testigos de lo ocurrido.



“Ante las denuncias de algunas personas que han advertido sobre actuaciones de miembros de la Policía Nacional de Tibú, hemos abierto una investigación interdisciplinar interna con carácter de prioridad”, agregó Martínez. La justicia penal militar y la Fiscalía investigan el caso.

Un teniente coronel llegará a Tibú para liderar la investigación y fortalecer la seguridad. En este municipio las cifras de homicidios son alarmantes, sólo entre enero y junio del 2021, más de 50 personas han sido asesinadas.



De igual manera, la Fiscalía designó un grupo especializado de fiscales, investigadores criminalísticos y forenses para que adelanten la investigación.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA

