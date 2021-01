Exmilitar sería el implicado en secuestro y crimen de menor en Caldas

Juan Carlos Galvis Duque, de 21 años, es el presunto responsable del rapto y crimen de María Ángel Molina, la menor de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en el río Arma, afluente que comparten los departamentos de Caldas y Antioquia.



Este hombre también habría raptado a su hermana, otra menor de 18 meses de nacida que ya está en manos de su familia.

EL TIEMPO conoció que Galvis hizo parte del Ejército Nacional, específicamente del Batallón Ayacucho de Manizales, pero que desertó meses después de ingresar a las filas de la institución.



Galvis, natal de Manizales, se encuentra a disposición de la Fiscalía y surtiendo el proceso legal; el hombre enfrenta cargos por cuatro delitos.



“La Policía lo captura y lo pone a disposición de la Fiscalía quien le imputa cargos por hurto, desaparición forzada, tentativa de homicidio y secuestro simple agravado. De igual manera le da medida de aseguramiento intramural”, indicó el coronel Eiver Fernando Alonso Moreno, Subcomandante de la Policía en Caldas.



Es de anotar que el delito de tentativa de homicidio se le imputó por las heridas que causó a la madre de las menores, otra joven de 21 años de edad a quien hirió con arma blanca a la altura de su rostro para huir con las dos menores de edad. El delito de hurto calificado fue imputado, porque – al parecer- se habría robado unas pertenencias de esta joven.

Juan Carlos Galvis Duque, de 21 años, es el presunto responsable del rapto de María Ángel Molina y su hermana. Foto: Suministrada.

El encuentro, según las primeras investigaciones, se habría dado luego de que el hombre contactara a la madre de las menores a través de la red social Facebook y le pidiera dirigirse hasta el sector conocido como Plan de El Oro, en el corregimiento de Arma (Aguadas), lugar donde sucedieron los hechos.



Galvis fue capturado horas más tarde del suceso en el corregimiento de Pantanillo, en Abejorral (Antioquia), llevaba en sus brazos a la menor de 18 meses y, al no lograr justificar su parentesco con ella, fue aprehendido y la menor quedó en manos de las autoridades, quienes -posteriormente- la regresaron con sus familiares.



Al momento de la captura, Galvis no entregó ninguna información sobre María Ángel; su versión inicial fue que la menor se quedó atrás en medio de la huida.



El proceso continuará una vez termine la inspección técnica del cadáver de la menor, el cual se hará bajo los protocolos de Medicina Legal, entidad que determinará las causas de la muerte y si padeció otro tipo de violencias antes de su deceso.



“El sospechoso aceptó dos de los delitos: tentativa de homicidio agravada y secuestro simple agravado; no aceptó hurto calificado y desaparición forzada. Esperamos que ya teniendo el cuerpo la Fiscalía impute, si es del caso, los delitos de homicidio, esto conforme con los materiales probatorios que se puedan recolectar”, apuntó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



Por estos delitos, Galvis enfrentaría una pena de alrededor de 55 años de prisión.



EL TIEMPO consultó con la Fiscalía General de la Nación cómo avanza el proceso en contra del presunto responsable de los hechos, sin embargo, el ente indicó que el Fiscal General, Francisco Barbosa, dará declaraciones en las próximas horas.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES