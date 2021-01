Familiares de María Ángel la recuerdan como una niña feliz y amada

Aguadas, Caldas y toda Colombia llora la muerte de María Ángel, la niña de cuatro años de edad que fue arrebatada de forma violenta de los brazos de su madre y que posteriormente fue encontrada en un río de esta localidad.



Su familia, amistades y quienes la conocieron saltando por las calles del municipio no salen del asombro y lamentan que su sonrisa y espontaneidad se desvanecieran en medio de tan trágicas circunstancias.



(Le puede interesar: La historia detrás del homicidio de la pequeña María Ángel en Caldas)

Y es que María Ángel fue una niña amada por familiares y amigos, protegida en el seno de su hogar. Aunque era poco vista compartiendo con desconocidos, había en ella una sonrisa dispuesta para todos.



“Siempre fue tímida para relacionarse con personas lejanas, le gustaba estar cerca de su mamá, de su papá, pero eso no le quitaba la alegría, las ganas de correr y jugar. Para todos nosotros es muy dolorosa la situación y aún más ver la tristeza de su padre”, expresó el comandante del cuerpo de Bomberos de Aguadas, Jorge Iván Nieto.



Esta es una gran pérdida para todos quienes la conocieron y para quienes no, pero -sin duda- una de las personas que más resistió fue precisamente el padre de la menor, bombero en esta ciudad y quien -pese a su dolor- nunca abandonó el cuerpo de búsqueda que ayudó a encontrar el cuerpo de su hija.



(Además: Desertor del Ejército sería el implicado en crimen de menor en Caldas)



Como padre, a Faber Molina se le veía llorar en ocasiones durante la búsqueda. Como socorrista, no se le vio desfallecer ni descansar. Sus compañeros del cuerpo de Bomberos solo tienen palabras de admiración.



“Fue muy valiente, nunca desfalleció ni abandonó la misión de socorrista. Él trabajó incansablemente por encontrarla con vida. No nos queda sino la admiración por su tenacidad para afrontar la situación y evidenciar que este trabajo es una vocación de amor y servicio por los otros”, apuntó Nieto.

En la estación dan fe de su amor abnegado por ella, sus llamadas diarias, sus visitas entre semana, porque ya no tenía relación sentimental con la madre y no vivían juntos.



“Como bomberos de Caldas y de Colombia lamentamos mucho esto y le recordamos a él y su familia que cuentan con nosotros. Todo el apoyo que requieran de nosotros lo tendrán”, añadió el oficial de Bomberos de Aguadas.



Para sus más cercanos, abuelos, tíos y familiares, su partida es un "dolor inexplicable", por el cual claman justicia terrenal y confían en la divina.



“Esto es un dolor muy grande, de los que se siente en lo profundo del corazón. Uno no se explica cómo puede haber alguien que pueda hacer algo así a un ser puro e indefenso. Duele también pensar que son muchos los niños que deben vivir esas cosas”, dijo Amparo Ceballos, familiar materna de María Ángel.



Por el momento, a pesar del dolor, su familia reposa habiendo ya encontrado su cuerpo y sabiendo que podrán sepultarla en su pueblo, rodeada de quienes la quisieron y en quienes quedará marcada su alegría.



(Lea también: Alcalde de Cali anuncia nueva cuarentena durante este fin de semana)



“Ella ya es un ángel que va directo al cielo, un ser hermoso, alegre, espontáneo que desde que llegó a la familia solo trajo felicidad. Con amor la vamos a recordar siempre”, añadió Ceballos.



Las familias Molina y Tangarife sí esperan que este delito no quede en la impunidad y que el responsable de los hechos sea ejemplarmente castigado por ese hecho que enluta a la región.



Medicina Legal no ha entregado aún el cuerpo de la niña a sus familiares, sin embargo, se espera que las exequias se realicen antes de terminar esta semana. La menor será sepultada en su pueblo natal, esperando que su madre esté en mejores condiciones de salud para darle el último adiós.



Sobre ella, se sabe que continúa internada en una clínica de Manizales donde fue intervenida quirúrgicamente debido a las heridas que recibió en su rostro al momento del rapto de sus dos hijas. Su familia no ha podido verla debido a las restricciones propias de la pandemia del covid-19.

Más noticias de Colombia

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES