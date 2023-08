Este viernes a las 5 pm, la Plaza del Reloj Público, en el Centro Histórico de Cartagena, será escenario de un plantón en el cual los ciudadanos elevarán sus voces de protesta por el crimen de la empresaria Laura Vanessa Molinares Martínez ocurrido el pasado sábado en su restaurante del barrio Blas de Leso.



Hasta allí llegaron los sicarios que se hicieron pasar por comensales del restaurante y la asesinaron con arma de fuego frente a empleados y clientes del local.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, Laura Vanessa Molinares no tenía antecedentes penales y sus familiares no le conocían enemigos.



Según la organización Fuerza Feminista, que convoca al plantón de este viernes, son más de 20 las mujeres asesinadas este año en la ciudad. La penosa cifra es confirmada por la Secretaría del Interior de la ciudad.



"Lo que estamos viviendo en Cartagena es una tragedia para las mujeres porque no son solo el elevado número de feminicidios sino los crímenes en ataques de sicarios, con 7 este año donde las víctimas han sido mujeres, es por ello que convocamos a este plantón para exigir acciones concretas de las autoridades y pedir a los violentos que paren el ataque contra las mujeres", señala Celsia Mendoza, líder de la agrupación feminista 'Fuerza Femenina'.



Las únicas pistas de las autoridades para dar con los criminales de Laura Vanessa son dos videos: uno con el momento del ataque sicarial y otro, de 15 segundos, con las imágenes posteriores al crimen, son las primeras pistas de las autoridades en Cartagena para dar con los asesinos de la joven empresaria Laura Vanessa Molinares Martínez.

Cartagena