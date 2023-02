Familiares de los tres jóvenes asesinados del corregimiento de Chochó en jurisdicción de Sincelejo (Sucre), abogados defensores y la Procuraduría rechazaron el preacuerdo que hizo el excoronel Benjamín Núñez con la Fiscalía General de la Nación, al aceptar los asesinatos y acceder a una rebaja de penas que le permite pagar solamente 29 años de cárcel.



De igual manera el pre acuerdo incluye que el comandante operativo de la Policía Nacional en Sucre se convierta en testigo de la Fiscalía en el caso.



Para los familiares y los demás actores del proceso es irrisoria la pena que tendría que purgar el ex oficial de la Policía Nacional, por ser tres las personas asesinadas el pasado 25 de julio del año 2022.

Pidió perdón, lloró y confesó el triple crimen

Dicen que la pena que debería pagar el excoronel Benjamín Núñez es de 59 años, la máxima para Colombia en estos casos.



“No es justo que esté sucediendo esto, es una burla para nosotros como familiares que la Fiscalía acepte ese pre acuerdo y más que ahora lo incluyan como testigo en el caso”, dijeron padres, tíos y demás personas allegadas a los tres jóvenes asesinados.



En su intervención ante el juez cuarto penal, el ex coronel Núñez confesó haberle dado muerte a José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterroza y Carlos Alberto Ibáñez Mercado, los tres jóvenes del corregimiento de Chochó.



En su intervención lloró y le pidió perdón a los padres y demás familiares de los jóvenes señalando que ha sido la peor decisión que ha tomado en su vida. “Que me perdonen por lo que hice, por ese daño irreparable a las víctimas, familiares y a la sociedad”, indicó.



Dijo además que había traicionado los principios que les inculcó su familia y los que aprendió en la Policía Nacional, que su madre influyó mucho en la decisión que tomó de entregarse y contar la verdad de lo sucedido después de haber huido a México.



Contó en medio de la audiencia de legalización del pre acuerdo que no se podía culpar a la Policía Nacional sobre lo sucedido, porque fue una decisión individual, que no conocía a las víctimas y no se trató de una acción premeditada.



En su intervención acusó al mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca de haber

participado en la masacre de los tres jóvenes de Chochó, que los había golpeado y torturado, lo que influyó en la forma como terminaron los hechos el pasado 25 de julio de 2022.

En total son 12 los policías detenidos hasta el momento por la muerte de los tres jóvenes de Chochó

Coronel Benjamín Núñez, procesado por triple crimen en Chochó, Sucre. Foto: Fiscalía General de la Nación

El mayor Cristian Betancur trabajaba en la oficina administrativa de la Policía Nacional en Sincelejo y había sido nombrado como comandante de la estación Golfo de Morrosquillo en el municipio de Tolú.



Hasta la sede del comando en Sincelejo llegó el personal de la Fiscalía para darle captura después de las acusaciones que pesaban en su contra.



El abogado Aníbal Garay, quien oficia como representante de una de las víctimas recordó que uno de los 11 policías detenidos en el caso entregó el mismo testimonio sobre la forma como el mayor Cristian Betancur Salamanca vestido de civil había golpeado a los jóvenes de Chochó, al parecer con la cacha de su arma de dotación.



Dijo que será procesado por los delitos de tortura y privación injusta de la libertad.



En total son 12 los policías detenidos hasta el momento por la muerte de los tres jóvenes de Chochó y se presume que se harán otras capturas.

Excoronel Núñez ahora será ’constructor’ de paz

Momento de la captura de los tres jóvenes en carretera de Sucre Foto: archivo particular

En la Cárcel La Dorada en Caldas, donde se encuentra recluido el ex oficial Benjamín Núñez, los internos lo nombraron como su representante ante el Gobierno nacional para que se su vocero en los diálogos en el proceso de paz total y la humanización de las cárceles del país. De igual manera se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación y con una de sus acusaciones terminó detenido el mayor Cristian Betancur Salamanca.



“Como van las cosas dentro de poco tiempo el ex coronel Benjamín Núñez saldrá libre

y las muertes de nuestros hijos quedará impunes. Saldrá como héroe en lugar de asesino”, dijeron los familiares de los tres jóvenes de Chochó.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo