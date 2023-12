'Fue asesinado por una bestia', padre de ingeniero asesinado en atraco en Barranquilla

En medio del dolor, familiares y amigos se congregaron la noche de este lunes en la urbanización Villa Comfamiliar de Riohacha, para recibir los restos mortales de Rafael Hernán Lindo Vargas, el joven que fue asesinado al tratar de ayudar a su madre en un atraco en Barranquilla.



Sus restos fueron recibidos a las 11 de la noche y velado en la cancha de microfútbol de dicha urbanización en donde siempre jugó y fortaleció nuevas amistades, ya que era un apasionado por el fútbol.



Las exequias se realizarán a las 3:30 de la tarde de hoy con una eucaristía en la iglesia San Francisco y luego su cuerpo será trasladado al cementerio central de Riohacha, para darle cristiana sepultura.

Las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos

de recompensa para dar con el responsable

Rafa como era cariñosamente conocido, de 25 años de edad, era hijo único y había nacido en Bogotá un 26 de mayo de 1998, pero a los dos años sus padres se trasladaron a Riohacha donde se crio, por lo que siempre se consideró guajiro.



Era ingeniero industrial de la universidad Autónoma del Caribe y especialista en Calidad de la Universidad Libre de Barranquilla. En el colegio Marcelo Graziosi siempre ocupó los primeros lugares por su buen desempeño académico.



En medio del dolor su padre Enoc Lindo Ruiz, recordó en una entrevista en la emisora Cardenal como fueron los últimos minutos de vida de su hijo y varios aspectos importantes de su vida.



El hecho se registró a eso de las 10 de la noche del sábado, en el barrio Villa Carolina en la calle 91 con carrera 73, a cuadra y media de su residencia, luego de pasar el caño que divide este barrio con la urbanización en la que residía.



Esa misma noche, su padre viajó a Barranquilla a ponerse al frente de la situación. Mientras esperaban la entrega de sus restos, Enoc se desplazó al lugar de los hechos a eso de las 7 de la mañana del domingo junto Miriam Vargas, la madre de Rafa, para revivir la escena, hablar con vecinos y tomar algunas fotografías.



“Ubicamos el sitio donde sucedieron los hechos, el tipo estaba escondido detrás de unos árboles, salió y trató de quitarle el celular a la mamá de Rafa, la tiró al piso. Rafa iba delante de ella, y trató de ayudar a su mamá y el señor viene y le dispara por la espalda, mi hijo cae instantáneamente mirando a su mamá”, lamenta Enoc.

Relata que luego pasó un taxi tipo zapatico y recogió al delincuente, emprendiendo la fuga, lo cual se puede apreciar en vídeos. Luego pasa una camioneta blanca que se detiene a prestarles ayuda y lo trasladan a la clínica más cercana que fue donde posteriormente murió.



“Fue asesinado por una bestia, porque ni siquiera medió palabra y fue un tiro fulminante que le dio en la espalda y le atravesó el corazón, mi hijo quedó casi muerto en el acto”, lamentó.



Las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa para dar con el responsable. Sin embargo, Enoc cuestionó el tratamiento inicial de la Policía sobre el caso tras asegurar que “inicialmente no fue muy diligente en el momento del asesinato”.



Indagando con los vecinos del sector logró encontrar a un señor que conocía a su familia y que vivía a dos casas de donde ocurrieron los hechos, “una señora salió diciéndome que le marcó como cuatro veces al CAI de la Policía, que queda a una cuadra y media del lugar y no le contestaron y de hecho no acudieron”, denunció.

En su relato sostiene que, como a las 7:30 de la mañana del pasado domingo, estando en el sitio de los hechos, llegó una moto con dos Policías a indagar lo que sucedió para iniciar la investigación, ya que conocieron del caso porque la Fiscalía les pasó la información.



“Prácticamente nos tienen encerrados, nuestros hijos y las personas no pueden salir a la calle porque son atracados y asesinados. Confiando que las autoridades puedan dar con el arresto del responsable. Yo sé que no me van a devolver a mi hijo, era el tesoro de mi vida”,



Sus compañeros de universidad y de trabajo en la Clínica Altos de San Vicente, lamentaron su muerte y estuvieron acompañando a sus padres en la ciudad de Barranquilla.



Enoc recuerda que se formó en Bogotá y guardaba la esperanza que su hijo hiciera lo mismo, pero el decidió irse a estudiar a Barranquilla argumentando que allá estaban unos primos, “él sabía la intención que tenía, en ese tiempo la Autónoma tenía el equipo de futbol activo y él decía que esa era la plataforma para poder llegar Junior. A veces los guajiros hacían un equipo y a él lo llamaban ‘Neimar’, cuando participaban en campeonatos”.



A pesar de ser una persona muy callada, atraía muchos amigos, era muy inquieto y solidaria, tenía proyectado junto con su padre conformar una cooperativa multiactiva, como respuesta a la dificultad que tenía la gente de cubrir los préstamos paga diario a unas tasas altísimas y las ganancias invertirlas para ayudar a los niños a través del deporte.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha