Artistas y habitantes de San Andrés y Providencia realizarán este martes un plantón a las afueras del Comando Departamental de Policía de la isla con el objetivo de rechazar y exigir justicia por el crimen de Fabián Pérez Hooker, conocido como Hety, uno de los ‘reyes del creole’ y reconocido artista de la música raizal.

Hety sufrió un atentado en la noche del 13 de marzo en San Andrés. Según las autoridades, quienes investigan el hecho, el artista recibió dos disparos en su cuerpo.

Cuando se organizaba su traslado al interior del país para seguir con su tratamiento, se complicó la salud de Hety quien terminó falleciendo ante la gravedad de sus heridas.



El artista hacía parte del grupo ‘Hety & Zambo’, reconocido por sus canciones con ritmos fusión mentó, dancehall y modeup. Son reconocidos además por varios éxitos musicales como ‘Seke seke’, ‘Inna di Cana’ ‘Around di Block’, entre otros.



Varios de los artistas de la isla se reunieron a las afueras del Comando Departamental de la Policía en San Andrés para hacer un llamado a las autoridades y que este crimen no quede impune.



"Siento que quizá si tuviéramos un mejor servicio de salud, de pronto se hubiera podido salvar a Hety, eso solo lo sabe Dios, pero es un pesar y un sentir de cambio. Queremos que su muerte no sea en vano, que sea un punto de inflexión, que cause un verdadero cambio", expresó el artista Juancho Style.



Everth Julio Hawkins Sjogreen, gobernador de San Andrés, lamentó el fallecimiento del artista y señaló que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta las labores de investigación, por lo que se espera que en los próximos días se realicen las capturas de los responsables de este terrible atentado contra la convivencia de nuestras islas.



"Desde la administración de Todos Por Un Nuevo Comienzo lamentamos y rechazamos los actos de violencia que hoy enlutan una vez más al territorio insular, y enviamos fortaleza a familiares, amigos y allegados de quien se considerará The King of Creole", indicó el gobernador.



EL ISLEÑO