Secuestradores confesaron macabro crimen de caballista en el Huila

Un Juez de control de Garantías decidió cobijar con medida de aseguramiento carcelaria a 4 personas implicadas en el asesinato del empresario y caballista Arbey Vargas Trilleras, quien había sido secuestrado el pasado 8 de junio en el municipio de Pitalito, Huila.



(Le puede interesar: Santa Marta bate récord de turismo en octubre: 295 mil visitantes)

El cuerpo de Vargas, presidente de la Asociación de Caballistas Laboyanos, Asocala, fue hallado el fin de semana en un terreno rellenado con cal y murió de dos disparos de arma de fuego que le propinaron sus secuestradores, quienes finalmente fueron capturados por el Gaula de la Policía y uno de ellos, menor de edad, confesó lo sucedido.



El empresario estaba desaparecido hacía más de 4 meses cuando fue interceptado por desconocidos que lo obligaron a comunicarse con uno de sus empleados a quien le pidió que le entregara 80 millones de pesos en efectivo a un hombre que pasaría a recogerlos.



(Además: 'No me informan nada': mamá que busca a su hija estadounidense en Antioquia)



Ese 4 de junio el caballista fue llevado bajo intimidaciones a una finca de la vereda Terminalito, en Pitalito, donde les pidió a los secuestradores “que le perdonen la vida, que no lo maten que él entrega el dinero”, pero pese a las súplicas el líder del grupo delincuencial ordenó asesinarlo.



Luego el cuerpo fue envuelto en sabanas para ser llevado a caballo hasta una mata de guadua donde fue sepultado en una fosa abierta por los delincuentes que echaron cal en la superficie para combatir olores putrefactos y evitar ser descubiertos por las autoridades.



Tras ser capturados como sospechosos, uno de los autores confesó que el caballista había sido asesinado el día del secuestro en medio de un forcejeo y que su cuerpo estaba sepultado en zona rural de Pitalito donde fue hallado.



Los posibles autores del asesinato son Jorge Gamboa Barrera y Jhonatan Rodríguez Sánchez que cayeron junto a Brayan Stiven y Cristian Camilo Rojas Macías a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de desaparición forzada, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y utilización de menores en la comisión de delitos.



(Le puede interesar: Denuncian venta de tiquetes y paquetes turísticos falsos en El Rodadero)



Incluso el pasado 4 de octubre la familia de Vargas ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información precisa que permitiera su ubicación y liberación.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ