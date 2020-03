Crece angustia de turistas colombianos del crucero Monarch

Pese a que la Dirección Marítima (Dimar) señaló que desde hace dos días se viene monitoreando el Monarch, buque insignia de la flota Pullmantur, embarcación cuya información preliminar detalla que no hay ningún caso de coronavirus en su interior y se espera el arribo a Cartagena en horas de la mañana de este sábado, autoridades panameñas no han permitido que el crucero salga de Colón, a donde llegó, luego de una travesía en la que pasó por Jamaica e Islas Caimán, tras zarpar de Cartagena hace 7 días.

Así lo indicó David Martínez, uno de los 1.014 pasajeros colombianos que se encuentran dentro de la embarcación con su familia. También hay unos 300 extranjeros y la tripulación.



Indicó que las autoridades dejaron bajar a todos los ciudadanos panameños sin ningún problema, pero que a los colombianos no se les dio la autorización y, además, no permitirán que el barco salga de territorio panameño, esto debido, según indicaron, a las medidas sanitarias que se han implementado a raíz del brote de coronavirus.

Esperamos que las autoridades colombianas nos ayuden a solucionar este inconveniente. Estábamos en un viaje de vacaciones, pero esto se está convirtiendo es una pesadilla

"Estamos varados, no nos dejaron desembarcar, no hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte de la tripulación ni de las autoridades panameñas. No sabemos tampoco si vamos a hacer la cuarentena aquí, pero lo que queremos es poder partir y llegar a aguas colombianas y hacer la cuarentena respectiva. Hay personas de la tercera edad y la verdad crece el desespero. Esperamos que las autoridades colombianas nos ayuden a solucionar este inconveniente. Estábamos en un viaje de vacaciones, pero esto se está convirtiendo es una pesadilla", explicó Martínez, en diálogo con EL TIEMPO.

Video en barco Video en barco. Este es un video grabado dentro del Monarch.

El contralmirante Juan Francisco Herrera, director general de la Dirección Marítima (Dimar), indicó previamente a los medios que desde hace días se viene monitoreando esa embarcación y explicó que se están tomando todas las acciones preventivas.

Controles preventivos

"Lo que se busca es aplicar todas las pruebas de rigor para determinar si hay algún contagiado con el coronavirus y ponerlos en aislamiento preventivo", explicó. Sin embargo, tras la medida de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional hasta el 30 de mayo quedó suspendida la entrada de cruceros al país.

Desde que el virus se propagó empezamos a tener controles en los países donde sabemos que ya había ingresado el virus...

“Desde que el virus se propagó empezamos a tener controles en los países donde sabemos que ya había ingresado el virus y ahora con la declaración de emergencia sanitaria, se tomó la decisión de que los cruceros no entran y se han fortalecido los controles. El Puesto de Mando Unificado (PMU) está al tanto para evitar que ocurra el ingreso de pasajeros con coronavirus, tal como ocurrió el 8 de marzo, precisamente de una pasajera de un crucero internacional, ciudadana estadounidense que desembarcó y estaba contagiada con el coronavirus.



La medida adoptada el pasado jueves por el Gobierno de prohibir totalmente la llegada de cruceros tiene en alarma a los pasajeros del buque de la firma Pullmantur, que tiene a Cartagena como base permanente de operaciones.



El mandatario, en ese momento habló sobre un buque que no identificó, pero del que dijo se mueve hacia aguas nacionales: "Se determinará un protocolo riguroso para garantizar por completo el manejo de la situación". Y agregó: "Seguirá el barco en fondeo, sin desembarco de pasajeros".



El más del millar de colombianos que se encuentran dentro del barco espera el apoyo de las autoridades colombianas para que pueda llegar a la capital bolivarense, tal como estaba planificado en la hoja de ruta.

Activado el protocolo

La Capitanía de Puerto de Cartagena informó que trabaja en el plan para atender esta nueva situación de emergencia que enfrenta la ciudad, donde ya hay un caso de coronavirus.



Por ahora, está contemplado que los pasajeros del Monarch, una vez lleguen a Cartagena este sábado, permanecerán en el barco y se les practicará el protocolo que se establezca con las autoridades marítimas para desestimar posibles casos de coronavirus a bordo.



Se estima que los pasajeros que están en el Monarch entrarían en un periodo de cuarentena por 14 días.



Inmediatamente ingrese a Cartagena este crucero se iniciará la etapa de verificación del estado de salud de los mismos por parte del Departamento Distrital de Salud de la ciudad.



“Una vez se reciba la declaración sanitaria de la embarcación, nosotros analizamos y verificamos y analizamos si hay personas enfermas, sobre todo de infección respiratoria agua grave. Si no las hay, la nave queda fondeada en cuarentena hasta que cumpla los 14 días que debe permanecer allí, y luego de eso se haría un desembarco programado con la agenda de turismo”, anunció Álvaro Fortich, director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena.



La Capitanía de Puerto indicó, además, que el crucero Monarch será vigilado las 24 horas. Por lo pronto se espera que la embarcación finalmente pueda salir de Colón.



