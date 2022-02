Con el propósito de ayudar a los cultivadores de café de la región, un grupo de investigación de la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío (EAM) se puso a la tarea de diseñar un equipo que mejorará la tostión del grano y que a su vez pudiera generar mayor rentabilidad a los cafeteros.

Los docentes Néstor Iván Marín y Alexander Vasco, adscritos al programa de ingeniería Mecatrónica de la EAM, crearon el sistema de torrefacción dinámica de café, un proyecto que incluye un asistente de tostión inteligente que permite replicar cuantas veces sea necesario el mismo perfil de tostión, asegurando la calidad deseada.



De acuerdo a los expertos, el perfil de tostión es el proceso que resalta los sabores del café a través de la relación tiempo, temperatura y señales visibles o auditivas durante la curva de tueste. Sin embargo, los docentes de la EAM encontraron que muchos caficultores perdían dinero tras realizar el proceso de tostión pues los encargados de las tostadoras no les aseguraban que tuviera el mismo perfil anterior.



‘’El 45 % del valor final del café lo da la tostión, esa parte del proceso le da un valor agregado grandísimo. Muchos caficultores deben exportar el grano verde porque no tienen la capacidad ni los equipos para tostar y pierden una gran porción de dinero. Y los que sí lo tuestan en el país, la mayoría lo maquilan, es decir, pagan para que se los tuesten, pero no les aseguran que siempre queden con el mismo sabor’’, explicó el docente investigador Alexander Vasco.



Y aunque hay equipos automatizados que monitorean la curva de tostión, son demasiado costosos para los caficultores que en la mayoría de casos no tienen recursos para comprar una tostadora.



Según datos del estudio de café del Quindío adelantado por la Cámara de Comercio de Armenia, durante 2021 cada planta tostadora del departamento maquiló al menos 18 marcas de café, además de su propia marca.



‘’Qué caficultor, que solo tiene unas cuantas hectáreas para cultivar el grano, le va a meter 120 millones de pesos o más a un equipo de esos. Lo que hicimos fue buscar herramientas más sencillas para hacer lo mismo que un equipo de esos y le agregamos varias cosas más’’, añadió Vasco.



Los docentes mandaron a fabricar una tostadora manual, pero con algunas mejoras que se necesitaban para instalar las piezas adicionales e incorporarle el software creado.



‘’Las personas que tuestan son personas expertas maestros tostadoras, tienen todo un ritual para esa labor y dependiendo de cómo lo tuesten el café puede variar, ya que hay entre 120 y 160 tipos de sabores y aromas. En la tostión se pueden tirar un café o por el contrario darle un plus especial. Cualquier cambio es como si fuera otro café y no hay negocio que se sostenga con tantas variantes’’, aseguró el docente.



El equipo diseñado cuenta con varios modos para realizar las tostiones y su uso es amigable con cualquier persona. Puede ser manipulada tanto por un experto tostador como por un modesto caficultor, luego de que le programen los parámetros necesarios y se guarde el perfil de tostión.



‘’El software tiene una base de datos y guarda las curvas creadas allí. Se puede usar el modo automático, cargando la curva requerida y luego el equipo la réplica asegurando los aromas y sabores sin importar los factores externos como el frío, calor, etc’’, añadió el docente.



La universidad ya inició los trámites de registro del secreto industrial y patente ante las autoridades competentes.



Mientras tanto, varios caficultores del departamento maquilan su café en este equipo y adicional a esto la universidad está desarrollando una prueba piloto con la producción del café Don Narciso, cuya tostión también se realiza con este equipo.



Este café producido por la EAM, se creó en homenaje al fundador de la universidad, Narciso Concha. Su perfil de tostión fue creado por un experto y desde hace unos meses está siendo comercializado en Plaza Málaga, un mirador turístico ubicado en el corregimiento de Pueblo Tapao. Allí se preparan bebidas con café como capuchino, latte y otras más y se venden bolsas de café molido.



‘’Hemos estado haciendo un análisis, la idea también es llevar el café tostado a Estados Unidos y abrir una tienda allá. Ya se han mandado muestras a varias universidades y les ha gustado mucho el café. La idea es generar recursos para que el grupo de investigación sea autosostenible’’, contó David Concha, coordinador en salud de la institución EAM.



Y añadió que este proyecto ‘’ha sido un reto para los ingenieros y para la universidad, que ha invertido una cantidad de recursos en él’’.



