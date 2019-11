Las mujeres del Tolima estrenan Secretaría a partir de enero

Tolima, un departamento con mayoría de mujeres pues representan el 51 por ciento de la población (alrededor de 650.000 distribuidas en 47 municipios), tendrá una Secretaría de la Mujer con presupuesto propio que atenderá sus problemáticas y clamores.



El gobernador, Óscar Barreto Quiroga, le dio vida al nuevo despacho y sancionó la Ordenanza 011 por medio de la cual se crea de manera formal esa Secretaría.

La nueva cartera arranca labores a partir del primero de enero con dos direcciones. Una atenderá todo lo relacionado con los derechos de la mujer y lo que busca es contribuir a la igualdad de oportunidades. La otra promoverá la participación de las mujeres en ámbitos productivos, laborales, políticos y económicos.



"La función principal es convertirse en instrumento generador de desarrollo para las mujeres y que trabaje a fondo en algo tan importante como es la reivindicación de sus derechos”, afirmó el gobernador Barreto y agregó que, inicialmente, contará con un presupuesto de 3.000 millones de pesos destinados al apoyo de políticas de empleo, vivienda para las más necesitadas y capacitación.

Estella Gordillo, quien dirige la Red de Mujeres del Tolima, señaló que se trata de un hecho histórico en un departamento donde abunda el machismo.



"Me parece fenomenal y fundamental en un departamento donde la mujer no tiene oportunidades y donde muchas sufren en silencio el maltrato y violencia física, este año tenemos 11 asesinatos de mujeres", dijo Gordillo y agregó que se requieren recursos para capacitaciones serias en la creación de pequeñas empresas de belleza, floristería, panadería, repostería "y para que muchas puedan ir a la Universidad con oportunidad de matrículas gratis".



La representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, nacida en Tolima, afirmó que se debe formar mujeres que participen activamente en temas de política para que aspiren a los cargos de elección popular.



“Lo que más me preocupó en las pasadas elecciones regionales fue que Colombia pasó de 134 a 130 mujeres alcaldesas y eso nos obliga a trabajar a fondo en temas de liderazgo político”, señaló Matiz.



El gobernador del Tolima aclaró que la nueva Secretaría, "de ninguna manera, significa un crecimiento burocrático".



TOLIMA