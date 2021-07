Así se movió el covid por regiones en el peor mes de la pandemia

Junio fue el peor mes de la pandemia en el país. Las más de 17.000 muertes registradas –se superaron los 100.000 fallecimientos– en este periodo y los más de 185.000 casos activos de covid-19 que tiene Colombia actualmente son números que generan preocupación.

Un informe del Ministerio de Salud que analiza los casos por cada cien mil habitantes muestra el verdadero impacto regional del tercer pico del virus, del primero al 28 junio.



Este tipo de mediciones permiten poner en contexto la pandemia, pues los casos se relacionan proporcionalmente con la población de cada departamento, y es así como regiones con menos habitantes suben, aunque tengan menos casos que otras.



El informe muestra que, en la escala de casos por cada 100.000 habitantes, Bogotá fue la más crítica, con 3.182 casos, seguida por Santander, con 1.734; Casanare, con 1.355; Antioquia, con 1.352, y Caldas, con 1.264.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta semana el país presentó un incremento del 5 por ciento en el indicador de casos por 100.000 habitantes.



Al respecto, el infectólogo y coordinador de Estudios Covid para Colombia, Carlos Álvarez, le explicó esta semana a EL TIEMPO que esto se da por la circulación de las variantes, la transmisión de virus respiratorios aumentada por la temporada de lluvias y que muchas personas ya no adoptan medidas de bioseguridad a raíz de la suspensión de las restricciones, como el toque de queda y el pico y cédula.



En algunas de estas regiones, no obstante los planes de reactivación económica, ya se regresó a las restricciones, como el toque de queda nocturno y el pico y cédula, con el propósito de evitar las aglomeraciones y que el sistema hospitalario colapse. Incluso el municipio de Málaga, en Santander, está en confinamiento este fin de semana.



El mapa, por ejemplo, muestra cómo el covid no está atacando con tanta fuerza las regiones de la costa Caribe, como sí lo hizo durante los meses de abril y mayo, especialmente a Barranquilla.



Si bien el Atlántico en el acumulado general tiene una afectación de 10.634 casos por 100.000 habitantes, en las últimas semanas presenta 509.



Todo lo contrario de lo que sucede con regiones como Santander, Casanare y Caldas, que entre el primero y el 28 de junio registraron un aumento significativo y superaron a regiones como Antioquia, que desde hace dos meses ha mostrado una relativa estabilización de los casos, y Valle del Cauca. De hecho, esta última ocupa el puesto 11 entre los más afectados durante esas semanas.



En otras palabras, el comportamiento del virus en el país durante junio deja en evidencia que la pandemia no es solo un problema de las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Barranquilla.



Si bien allí se concentra un número considerable de los casos, así como de las muertes, la realidad es que Santander, que no tiene una población superior a 2’200.000 habitantes, y Casanare, que no llega al medio millón de ciudadanos, son dos focos de la pandemia en el momento actual del país.



Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los resultados también dependen del número de pruebas por cada 100.000 habitantes. Es posible que Bogotá, que les lleva ventaja a las otras regiones en cuanto a positivos, esté realizando más pruebas y buscando asintomáticos para aislarlos.



Para el epidemiólogo Jaime Ordóñez, estos resultados, además, son la evidencia de que usualmente se deja a un lado el pensamiento epidemiológico y no se mira la pandemia en términos de resultado por población, por lo que considera más pertinente medir el impacto de la pandemia según la tasa de habitantes.



“Usualmente miramos el número absoluto, y esto es un error en la toma de decisiones”, aseguró Ordóñez.



Para el experto, regiones como Casanare, Meta, Cundinamarca y Boyacá, por ejemplo, no van a tener la misma capacidad de respuesta hospitalaria que las principales ciudades del país. Esto, agrega, obliga al traslado de pacientes a otras regiones.



“Esta tercera ola lo que demostró es que el país tenía movilidad completa desde Semana Santa. No hay restricciones de nada, entonces hay una movilidad en todas las regiones y se afectan las que no tenían tanta presencia del virus mientras estaban las restricciones”, explicó Ordóñez.



Con ese concepto coincidió el también epidemiólogo Jorge Acosta. “A medida que hemos ido avanzando en el tiempo, los susceptibles van disminuyendo por los anticuerpos de los recuperados, y ahora con el tema de la vacunación. También va a depender mucho de cómo se mueve la ciudad. Ciudades que tienen mayor entrada y salida de personas tienen un riesgo mayor”, dijo.



Pero donde pasa todo lo contrario es en el Amazonas. Es un caso que vale la pena resaltar, ya que en mayo del 2020 este departamento, y en especial su capital, Leticia, registraba los peores índices de covid en el país. Esto los dejó en el acumulado de casos por cada 100.000 habitantes con 6.389 positivos, pero en el de las últimas semanas solo registran 37.



Esto, explican las autoridades de salud departamentales, se dio gracias al avance de la vacunación, pues se han aplicado más de 63.000 dosis. Allí el proceso no se realizó por etapas, pues por la cercanía con Tabatinga (Brasil) eran una población en alto riesgo.



